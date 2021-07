Vitória da Conquista autoriza volta às aulas presenciais nas redes pública e privada

A prefeitura de Vitória da Conquista anunciou, na noite desta segunda-feira (5), a autorização para realização de aulas nas redes pública e privada da cidade a partir do dia 12 deste mês.



O decreto municipal prevê a realização de atividades letivas com 50% da capacidade de cada sala de aula, nas unidades de ensino públicas e privadas. De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada após discussões com a sociedade civil, estudos e planejamento das secretarias envolvidas.



Ainda segundo a gestão do município do sudoeste da Bahia, a retomada tem como critério principal a taxa de ocupação hospitalar, que não pode passar de 90%, segundo o coordenador do Comitê de Gestão, Kairan Rocha.



“Caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI no município fique acima de 90% por sete dias consecutivos, a ocupação máxima cai para 25% da capacidade de cada sala de aula”, explica o coordenador. Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação de UTI na cidade é de 90%, de acordo com dados divulgados pela prefeitura.



O decreto ainda aponta que as instituições de ensino estarão condicionadas a manter ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro por aluno, assim como a realização frequente de higienização dos ambientes e materiais utilizados pelos alunos, professores e demais profissionais da educação - ao menos quatro vezes ao dia, nos períodos de recreio e fim de expediente.



Ainda segundo a prefeitura de Conquista, também serão exigidos os mesmos cuidados sanitários exigidos de outros estabelecimentos com atividade presencial, como uso de álcool em gel, além de aferição de temperatura corporal de professores, alunos e trabalhadores da escola na entrada e na saída.



A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde fará uma inspeção nas instalações das escolas, para emissão de um parecer sobre a viabilidade de funcionamento.



A prefeitura ainda destaca como um dos motivos determinantes para a retomada das atividades escolares é que a maioria dos profissionais ligados à Educação das redes pública e privada de Vitória Conquista já foram vacinados.



De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saude da Bahia, nesta segunda (5), Vitória da Conquista já havia aplicado 113.948 primeiras doses de vacina contra covid. Além disso, 42.751 já receberam a segunda dose na cidade. De acordo com os dados da Sesab, Conquista ainda não recebeu vacinas da Janssen, de dose única.