Vitória da Conquista registra ventos em velocidade próxima aos de furacões

A cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, está sendo tomada por uma frente fria esta semana. Na quarta-feira (1º), o município registrou ventos com picos de 112km/h, uma velocidade que se aproxima aos 116km/h que classificam furacões, de acordo com a Estação de Meteorologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

De acordo com o especialista e professor responsável pela Estação, Rosalve Lucas Marcelino, apesar desse tipo de fenômeno ser mais comum na América Central, essas velocidades estão começando a acontecer em locais atípicos, e esses ventos entram na classificação de quase furacão.

"Ventos dessa força já foram registrados em Conquista em 2015, 2012, 2018... Mas geralmente duram alguns segundos. Desta vez durou dois minutos", observa.

Apesar das altas velocidades, o profissional reforça que, em todo o planeta, não existem furacões no interior do continente. O fenômeno é comum em regiões tropicais do planeta, e só acontecem no litoral. "O que pode acontecer é o furacão se formar em mar aberto, ir até o litoral e avançar até o interior. Mas ele transforma-se em tempestade tropical e perde força".

Ainda assim, como a média de velocidade dos ventos em Conquista não passa dos 50km/h, esse vento é considerado perigoso e pode causar prejuízo nas casas e ser um risco às pessoas. As chuvas que acompanham os ventos também contribuem para o cenário.

Na avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, Zona Leste de Vitória da Conquista, uma pedestre ficou ferida ao cair dentro de um buraco que se abriu na calçada, que cedeu por causa do temporal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o buraco tinha aproximadamente 3 metros. Ela recebeu os primeiros socorros e foi levada para uma unidade de saúde por equipe do Samu.

Previsão

No último mês, o município ainda registrou um volume de chuva 60% maior que o previsto para novembro. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês registrou 198mm de chuva, enquanto a média esperada era de 124mm. Outubro também foi acima da média.

A causa disso é o fenômeno conhecido La Niña está chegando, responsável pelo aumento de chuva e ventos. As médias devem se manter altas até janeiro. "Nos próximos dias deve seguir chovendo. Como estamos sob o efeito da La Niña, ela causa dois, três dias de chuva, seguido de uma semana sem chuva. Acontece que Conquista está na Zona de Convergência do Atlântico Sul. E como estamos nessa rota, teremos muita chuva.", explica Rosalve Lucas.

Para o dia de hoje, o Inmet ainda antecipa o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Para mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).