Vitória decide vaga na Copa do Brasil contra o Grêmio

A sobrevivência do Vitória na Copa do Brasil será definida em Porto Alegre, onde o rubro-negro encara o Grêmio nesta terça-feira (3), às 19h, na Arena do Grêmio. O Leão tem uma missão dificílima para seguir no torneio: como foi derrotado no primeiro jogo das oitavas de final por 3x0, no Barradão, precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis e quatro para avançar nos 90 minutos.

O desafio é grande, mas o retrospecto recente dá um pouco de alento. Na terceira fase da competição, o Vitória reverteu resultado adverso diante do Internacional fora de casa e avançou às oitavas de final. Havia perdido por 1x0 no Barradão e deu 3x1 no Beira-Rio. Este placar, no entanto, não serve dessa vez.

O Leão precisa se superar e mostrar um futebol que não tem conseguido na Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa o 15º lugar, na luta contra a zona de rebaixamento. Situação parecida com a do Grêmio na Série A, em que é vice-lanterna.

Se conseguir o feito novamente, o time comandado por Ramon Menezes quebrará um tabu. O Vitória nunca eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. As equipes já se encontraram nas edições de 1994 e 1997, ambas nas quartas de final, e a equipe gaúcha avançou nas duas ocasiões.

Haja desfalque

Ramon não contará com o volante Pablo Siles. Com dor na coxa, o uruguaio não viajou para o Rio Grande do Sul. Em recuperação de contusão, o goleiro Ronaldo, o lateral direito Raul Prata, os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven, o volante Fernando Neto e o atacante Vico seguem fora. O meia Bruno Oliveira e o atacante Ronan são desfalques porque já disputaram a Copa do Brasil por outros times.

Uma possível formação tem: Lucas Arcanjo, Van, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, João Pedro (Cedric) e Eduardo; Guilherme Santos, Samuel e Ygor Catatau.

No Grêmio, o técnico Felipão continua sem Diego Souza, Douglas Costa, Maicon, Rafinha, Ferreira, Churín e Kannemann, que se recuperam de lesões.

A equipe gaúcha deve entrar em campo com: Gabriel Chapecó, Vanderson, Geromel, Ruan e Guilherme Guedes (Cortez); Lucas Silva, Darlan, Léo Pereira, Jean Pyerre e Alisson; Ricardinho.

Quem avançar conhecerá o adversário das quartas de final através de sorteio. A única equipe classificada até o momento é o Fluminense, que no sábado ganhou do Criciúma por 3x0, no Maracanã, após ter perdido por 2x1 na ida.