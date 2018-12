Vitória divulga relacionados com 13 jogadores formados no clube

A difícil missão de encarar o já campeão Palmeiras, em seu estádio, no jogo em que o time paulista festejará o título brasileiro junto ao seu torcedor, caberá, majoritariamente, às crias da Toca do Leão. Alguns, inclusive, pouco ou sequer participaram da vexatória campanha que rebaixou o rubro-negro para a Série B em 2019.

Dos 22 convocados, 13 são formados na base do clube: João Gabriel, Ronaldo, Cedric, Matheus Rodrigues, Bruno Bispo, Léo Xavier, Lucas Ribeiro, Léo Gomes, Nickson, Eron, Luan e Léo Ceará. Além de Rhayner, Lucas, André Lima, Aderllan, Arouca, Wallyson e Bryan, que tiveram suas férias antecipadas e já foram liberados, o técnico João Burse não poderá contar com Benítez e Rodrigo Andrade, ainda se recuperando de suas respectivas lesões. Outros dois desfalques são Jeferson, suspenso, e Ramon, que ficou fora por opção. Ele também não havia ficado sequer no banco de reservas no empate por 0x0 diante do Grêmio.

Uma das principais novidades da equipe deve ser a entrada do garoto Cedric, na lateral direita. Ele já disputou cinco jogos nesta Série A, sendo quatro como titular. A última vez que ele iniciou uma partida foi no dia 23 de setembro, na derrota por 4x3 para o Botafogo, no Barradão. O jogo contra o Palmeiras está marcado para 16h (horário da Bahia), desse domingo (2), no Allianz Arena.