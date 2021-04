Vitória e Bahia de Feira empatam pelo Campeonato Baiano

Em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Baiano, Bahia de Feira e Vitória empataram em 1x1 na Arena Cajueiro, na noite desta quarta-feira (31), em Feira de Santana. Diones abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo e David igualou para o rubro-negro na etapa final.

Com o resultado, o Leão está na sexta colocação do estadual, com seis pontos ganhos. Vale lembrar que a equipe de Rodrigo Chagas ainda tem duas partidas a menos no campeonato. Já o Tremendão segue dentro do G4, em terceiro, com nove pontos somados.

TREMENDÃO SUPERIOR

O primeiro tempo não foi nada equilibrado. O Vitória apresentou bastante dificuldade para construir jogadas e não se encontrou em campo. Já o Bahia de Feira se impôs dentro de seus domínios, anulou o rubro-negro e ameaçou a meta rival em algumas oportunidades.

Logo aos dois minutos, Hugo serviu Deon, mas o chute do centroavante parou nas mãos de Lucas Arcanjo. Depois, Diones matou no peito e mandou de bicicleta da entrada da área, mas o goleiro rubro-negro ficou com a redonda outra vez.

Na sequência, Cazumba botou o arqueiro do Vitória para trabalhar novamente. Hugo Freitas tentou de cabeça, mas mandou a bola para fora. O chute de fora da área de Jarbas teve o mesmo destino. Thiaguinho largou uma bomba no travessão.

Os donos da casa estavam maturando o gol e ele saiu aos 40 minutos. Depois de dominar bonito no peito, Pedro Neto cruzou de três dedos para a área, Diones desviou de cabeça, viu a bola encontrar a rede e correu para comemorar: 1x0 na Arena Cajueiro.

Após ser vazado, o Vitória conseguiu, nos acréscimos, a única chance real do primeiro tempo. Aos 46, Ygor Catatau chutou de fora da área, a bola desviou na zaga adversária e bateu na trave.

A BASE RESOLVE

Se o Vitória demorou a acordar no etapa inicial, mostrou serviço rapidamente no segundo tempo. No primeiro minuto, David avançou em velocidade pela esquerda do campo, driblou o zagueiro, bateu para o gol e igualou o placar: 1x1. Poupado, o atacante revelado na Toca do Leão começou a partida no banco de reservas e substituiu o volante Maykon Douglas no intervalo.

O Vitória volta a campo no domingo (4), às 18h, quando recebe o Treze, no Barradão, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois, na quarta-feira (7), joga em casa novamente, contra o Rio Branco-ES, às 19h, em partida única válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia de Feira recebe o Vitória da Conquista nesse mesmo dia, às 16h, pelo estadual.





FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 1x1 Vitória - 6ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia de Feira: Jean Drosny, Jarbas, Wesley, Paulo Paraíba e Alex Cazumbá; Hércules, Diones, Thiaguinho (Tico) e Hugo Freitas; Pedro Neto (Bruninho) e Deon Técnico: Oliveira Canindé.

Vitória: Lucas Arcanjo, Cedric, João Victor, Mateus Moraes e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo (João Pedro), Maykon Douglas (David) e Ruan Nascimento (Soares), Ygor Catatau, Walter (Eron) e Alisson Farias. Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Gol: Diones, aos 40 minutos do 1º tempo; David, a 1 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Hércules; Gabriel Bispo

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Edevan de Oliveira Pereira.