Vitória é condenado pela Fifa a pagar R$ 4 milhões a Jordy Caicedo

Mais uma dor de cabeça financeira para o Vitória. Acionado na Fifa pelo atacante Jordy Caicedo, o clube foi condenado a pagar cerca de R$ 4 milhões. No início do ano, o jogador pediu a rescisão contratual junto à entidade máxima do futebol, e alegou salários atrasados. Atualmente, ele defende o CSKA Sofia, da Bulgária.

Através de nota divulgada nesta quinta-feira (19), o Vitória diz que "o litígio instaurado resulta, na sua grande parte, da aplicação das leis brasileiras diante de normatização oriunda da Fifa – redução salarial permitida pela legislação trabalhista brasileira diante do quadro de pandemia".

O clube confirmou a condenação, mas disse que o processo está sendo acompanhado por um escritório de advocacia, "com demonstração de grande possibilidade de reversão da decisão".

Jordy Caicedo foi contratado pelo Vitória em 2019, já durante a gestão do atual presidente Paulo Carneiro. Com a camisa vermelha e preta, o atacante fez 44 partidas e marcou nove gols. Na Série B de 2020, ele atuou em 21 jogos, sendo apenas quatro como titular e marcou só um gol, na derrota por 2x1, contra o Botafogo-SP, na 18ª rodada.

O equatoriano deixou o Vitória em fevereiro, após ser liberado pela Fifa para jogar pelo CSKA Sofia, da Bulgária.

Veja a nota divulgada pelo Vitória:

Ciente das variadas interpretações dadas ao julgamento do caso envolvendo o atleta Jordy Caicedo, o Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória esclarece aos torcedores em geral que o litígio instaurado resulta, na sua grande parte, da aplicação das leis brasileiras diante de normatização oriunda da FIFA – redução salarial permitida pela legislação trabalhista brasileira diante do quadro de pandemia -, inclusive com discutível competência dos seus órgãos deliberativos.

Houve uma condenação ao Esporte Clube Vitória de valores próximos a quatro milhões de reais, encontrando-se o processo sob o crivo do escritório de advocacia contratado para a defesa do direito do Clube perante a FIFA, com demonstração de grande possibilidade de reversão da decisão.