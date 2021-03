Vitória é o clube melhor colocado do Nordeste no futebol feminino

Com 6.744, o Vitória é o time do Nordeste melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino da CBF de 2021. A lista foi divulgada pela entidade na noite de segunda-feira (29).

Vice-campeã da Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2018, a equipe feminina do Vitória foi rebaixada em 2020, quando disputou a elite com um time formado em sua maioria por atletas do sub-17.

Também da Bahia, o São Francisco é o 12º colocado, com 6.388 pontos. O Lusaca ocupa a 48ª posição, com 1.768. O Bahia está em 52º lugar, com 1.500.

Atual campeão do Brasileirão Feminino, o Corinthians lidera o ranking com 10.792 pontos. Nono colocado na classificação de 2019, a equipe paulista atingiu a liderança em apenas dois anos. Na segunda colocação, com 9.216 pontos, aparece a Ferroviária.

De acordo com a CBF, o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes em competições das últimas cinco temporadas.

Confira o Top 10 do Ranking Nacional de Clubes 2021:

1 – Corinthians (10.792)

2 - Ferroviária (9.216)

3 - Santos (8.944)

3 - Flamengo (8.944)

5 – Avaí/Kindermann (8.320)

6 – São José (8.240)

7 – Iranduba (7.944)

8 – Audax (7.704)

9 – Ponte Preta (6.920)

10 – Vitória-BA (6.744)