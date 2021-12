Vitória encaminha empréstimo de Alisson Farias ao Mirassol

Fora dos planos do Vitória para a temporada 2022, o atacante Alisson Farias está a caminho de São Paulo. O Leão tem encaminhado o empréstimo do jogador ao Mirassol, e as negociações estão avançadas. As informações foram publicadas inicialmente pelo Bahia Notícias.

O contrato do atleta com o rubro-negro tem validade até junho do ano que vem, dois meses depois do término do Campeonato Paulista. Assim, o plano do Vitória é emprestá-lo até o término do vínculo.

Alisson Farias tem 25 anos e chegou ao Leão no fim de 2019, após se destacar pelo CRB. No ano seguinte, teve um bom início de temporada, mas não conseguiu ter sequência principalmente por causa das lesões que sofreu ao longo do ano.

Em 2021, foi poupado dos primeiros jogos para aprimorar a forma física. Mas, no fim de maio, foi emprestado ao CRB - e também não teve muito brilho com o time alagoano. Ao todo, Alisson participou de 33 partidas pelo Vitória e marcou seis gols.