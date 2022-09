Vitória encara o ABC em momento chave para se reabilitar no quadrangular

Em busca de se reabilitar no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro, o Vitória recebe o ABC neste domingo (4), às 17h, no Barradão. Depois de vencer o Paysandu na estreia e de ser goleado pelo Figueirense na segunda rodada, o rubro-negro tenta ganhar da equipe potiguar para ficar bem posicionado na briga pelo acesso.

Adversário da vez, o ABC tem seis pontos e lidera o Grupo C. O Figueirense aparece em 2º lugar e o Vitória em 3º, ambos com três pontos. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna.

Os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B. E quem terminar o quadrangular no topo da tabela ainda disputará o título com o líder do Grupo B, que tem Aparecidense, Botafogo-SP, Volta Redonda e Mirassol.

“A gente sabe que é uma decisão, que os caras têm três pontos na nossa frente. A gente tem que ir em busca de qualquer jeito, na verdade organizado, porque a gente visualiza somente os três pontos para ir em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Temos que buscar os caras que estão em primeiro. Temos quatro jogos, dois dentro de casa, para ir em busca do nosso sonho, que é a classificação para a final”, projeta o capitão Alan Santos.

A posição atual do Vitória, fora da zona de classificação, é consequência da goleada por 5x1 diante do Figueirense, já que o Leão só perde da equipe catarinense no saldo de gols (3 contra -3). O técnico João Burse afirma que, a derrota, a primeira em 10 jogos sob o comando dele, não vai abalar o time nos jogos restantes.

“Não pensamos no que passou, estamos focados no ABC. Já ficou no passado. Os atletas trabalharam forte, foi uma semana muito boa, muito positiva, de muita entrega e dedicação. Estamos todos preparados para fazer um grande jogo”, afirmou Burse após o treino de sexta-feira.

Na fase classificatória, Vitória e ABC se enfrentaram no Barradão e o jogo terminou empatado em 2x2. O resultado ampliou a invencibilidade rubro-negra como mandante no confronto. O Leão não perde para o ABC em Salvador há 22 anos. Isso só aconteceu uma única vez, em 12 de abril de 2000, na segunda fase da Copa do Brasil, quando o time de Natal venceu por 2x1 no Barradão.

“Acho que o ABC vai tentar jogar por uma bola, mas vai ser um jogo de muita inteligência e paciência. Tomara que a gente consiga um gol rápido, mas, se não conseguir, a gente tem que ter calma. Porque a torcida vai começar a empurrar e pressionar, e a gente sabe que tem 90 minutos para fazer um gol”, alerta o colombiano Tréllez, autor dos dois gols contra o ABC na fase anterior do torneio.

Fôlego novo

O Vitória tem somente uma baixa para o jogo. O lateral direito Iury, expulso em Florianópolis, está suspenso. Ele é reserva e entrou no decorrer do segundo tempo contra o Figueirense. João Burse pode, portanto, repetir a escalação que tem utilizado nas últimas partidas, mas a tendência é que não faça isso.

Há a possibilidade do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e do meia-atacante Gabriel Honório entrarem no onze inicial. Eles treinaram durante a semana nos lugares de Sánchez e Luidy e são opções para o treinador.

A provável escalação tem Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha.