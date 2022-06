Vitória encara o Botafogo-SP para se reabilitar na Série C

Após dois tropeços, o Vitória precisa se reabilitar na Série C do Brasileiro. A oportunidade para iniciar uma reação se apresenta neste domingo (19), às 17h, quando o rubro-negro recebe o Botafogo-SP, no Barradão. Depois da derrota para o Volta Redonda e do empate com o Atlético-CE, a equipe comandada por Fabiano Soares voltou a se aproximar da zona de rebaixamento e quer afastar esse fantasma para mirar no G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do torneio.

Com 11 pontos, o Vitória ocupa a 13ª colocação. Adversário da vez, o Botafogo está na cola. Tem mesma pontuação, em 14º lugar. A única diferença da campanha das equipes, que têm apenas 36,7% de aproveitamento, está no saldo de gols (0 a -3).

A diferença para o Z4 é de um ponto e para o G8 é de cinco. O Confiança amarga o 17º lugar, com 10. O São José-RS, 8º colocado, soma 16.

Além de iniciar a tão necessária reabilitação, um triunfo é a melhor forma de agradecer ao torcedor. No último jogo disputado no Barradão, 27.671 pagantes foram ao estádio e saíram frustrados com a derrota por 2x1 para o Volta Redonda, na 9ª rodada.

Foi o maior público registrado em uma partida desta edição da Série C. Apesar da fraca campanha que o Vitória apresentou até aqui, o clube foi quem mais levou pessoas ao estádio na competição: 48.639 pagantes no total. Os ingressos para o confronto ainda estão à venda.

O time baiano é dono da 6ª pior campanha como mandante da Série C, com apenas seis pontos somados de 15 disputados. No Barradão, lamentou mais do que comemorou e tem 40% de rendimento. Foram dois triunfos, contra Manaus e Confiança, e três derrotas, para Floresta, Botafogo-PB e Volta Redonda. O Botafogo-SP é o sétimo pior visitante, com quatro pontos adquiridos de 15 disputados. Venceu só uma partida, empatou outra e perdeu três. O aproveitamento é de 26,7%.

MUDANÇAS

O torcedor que for ao Barradão verá um Vitória diferente daquele que empatou em 1x1 com o Atlético-CE no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Cinco jogadores, dois deles titulares, desfalcam o rubro-negro por suspensão.

O lateral direito Alemão está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Iury ficará com a vaga. Os volantes Léo Gomes e João Pedro estão fora pelo mesmo motivo. O primeiro era o titular da posição e o segundo o reserva imediato.

Com as baixas, o zagueiro Marco Antônio será adiantado para fazer a função de primeiro volante. A brecha na zaga será ocupada por Ewerton Páscoa, que está recuperado de lesão e retorna após quase dois meses longe das quatro linhas. Rafael Ribeiro também está à disposição.

A relocação de Marco Antônio não foi a única mudança no meio-campo testada por Fabiano Soares nos treinamentos. O técnico também experimentou uma formação com o prata da casa Alan Pedro no setor e Dionísio aberto na ponta no lugar de Roberto ou Santiago Tréllez. Quando o colombiano deixou os 11 iniciais, Roberto atuou centralizado, como já fez algumas vezes. A tendência é que essa carta na manga fique como opção para o decorrer do jogo.

Utilizados durante o confronto com o Atlético-CE, o zagueiro Mateus Moraes e o meia Eduardo foram expulsos após se envolverem em uma briga com atletas do adversário. Portanto, dessa vez, não ficarão nem como opções entre os reservas. Em compensação, Fabiano Soares tem novamente o centroavante Rodrigão à disposição. Expulso no banco durante a derrota para o Volta Redonda, ele cumpriu suspensão e pode estrear neste domingo.

O Vitória pode entrar em campo contra o Botafogo-SP com Lucas Arcanjo, Iury, Danilo Cardoso, Ewerton Páscoa e Sánchez; Marco Antônio, Dionísio e Gabriel Santiago; Roberto (Alan Pedro), Tréllez e Rafinha.