Vitória encerra preparação para enfrentar o Cuiabá fora de casa

O elenco do Vitória finalizou, na manhã desta segunda-feira (7), a preparação para enfrentar o Cuiabá, pela 27ª rodada da Série B. O jogo está marcado para esta terça (8), às 21h30, na Arena Pantanal.

Técnico interino do Leão, Rodrigo Chagas conversou com os jogadores e, depois, orientou uma atividade tática. Em seguida, reuniu os titulares em um trabalho de bola parada, enquanto os demais atletas participaram de um treino de finalizações.

O treinador tem quatro desfalques confirmados para o duelo contra o Cuiabá. Com trauma no pé, o zagueiro Wallace foi vetado pelo departamento médico, assim como o goleiro Ronaldo, que se recupera de lesão muscular. O atacante Léo Ceará, artilheiro do time na Série B, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral-esquerdo Leocovick testou positivo para covid-19 e foi cortado.

Os goleiros César e Lucas Arcanjo, companheiros de quarto de Leocovick, repetiram o exame para detectar o coronavírus e aguardam resultado. A opção para a posição Yuri Sena, do sub-20.

A provável escalação do Vitória contra o Cuiabá tem: César, Léo Morais, João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca. Guilherme Rend, Lucas Cândido e Matheus Frizzo; Thiago Lopes, Vico e Jordy Caicedo.