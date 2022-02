Vitória enfrenta o xará de Conquista de olho no G4 do Baianão

Eliminado na primeira fase nas três últimas edições do Campeonato Baiano, o Vitória quer quebrar a sina em 2022 e voltar à semifinal do torneio. Por enquanto, com a fase de grupos na metade, o Leão está fora do G4. Mas pode entrar na zona de classificação neste fim de semana.

O rubro-negro está na 6ª posição, com cinco pontos, mas os dois logo à frente, Bahia (seis) e Atlético de Alagoinhas (sete) já jogaram. Assim, se o Leão ganhar do Vitória da Conquista, neste domingo (13), assume a 4ª colocação. A partida começa às 16h, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, pela 5ª rodada.

“Foi dada a chance para voltar para o G4 ainda nessa rodada. E o foco e concentração estão voltados para esse jogo”, afirmou Dado Cavalcanti.

Vale lembrar que foi fora de casa que a equipe conseguiu sua única vitória, até aqui, na competição: 1x0 sobre o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Dessa vez, do outro lado do campo estará o lanterna da competição. O Vitória da Conquista somou um ponto em quatro jogos disputados e vive o fantasma do rebaixamento.

Por causa da campanha ruim, o Bode demitiu no início da semana o técnico Zé Humberto e anunciou a chegada de Ferreira, campeão baiano pelo Colo-Colo em 2006. Será a terceira passagem do treinador pelo Bode. Ele comandou a equipe no Baianão de 2009 e foi vice-campeão da Copa Governador em 2013.

Na opinião do volante Alan Santos, a mudança do comandante do rival pode dificultar um pouco a vida do Vitória.

“Lógico que a gente perde alguns pontos pela mudança de treinador deles, porque a gente vinha analisando eles e, quando muda treinador, muda a filosofia, a forma de jogar. Mas creio que, pelo pouco tempo [da troca], não tenha tanta mudança. Para eles e para a gente também é um desafio muito grande. Nós estamos brigando para classificar. Eles, lá atrás, de sair da área de rebaixamento. Vamos em busca do resultado”.

Dado Cavalcanti teve o maior tempo de preparo desde o início da temporada. Foram dez dias de intervalo desde o jogo anterior, o empate de 1x1 no Ba-Vi. Para se ter ideia, a pré-temporada do Vitória durou 12 dias.

Entre as decisões tomadas nesse período, está a entrada de Alan Santos no time titular, no lugar de Gabriel Santiago. Até aqui, ele havia disputado três partidas, todas saindo do banco de reservas. O volante comemora a chance.

“Estar em um time grande como o Vitória, a pressão é sempre de buscar resultado. Tem que ter disputa de título. O Vitória não pode ficar fora da classificação do Campeonato Baiano. Lógico que a gente que chegou agora sabe do histórico passado, mas nosso primeiro objetivo, pela camisa pesada que o time tem, é classificar. Creio que o Vitória tem que brigar sempre por título, principalmente no Campeonato Baiano”, disse Alan, que fez a base no Vitória até os 17 anos, quando saiu para o Santos. Está com 30.

A tendência é que o Vitória seja escalado com: Lucas Arcanjo, Iury, Everton Páscoa, Alisson Cassiano e Vicente; João Pedro, Alan Santos, Eduardo e Jadson; Luidy e Guilherme Queiroz.

“Nosso objetivo é repetir atuações que tivemos nesse campeonato, com um pouco mais de eficiência, principalmente ofensiva, para conquistar os resultados. Focar no que nos compete, que é nosso trabalho interno, em fazer nosso melhor diariamente, para que a gente chegue forte nesse jogo de domingo e conquiste os pontos necessários para ficar em cima na tabela”, comentou Dado.