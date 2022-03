Vitória está pronto para decisão contra o Bahia de Feira no Baianão

O Vitória está pronto para o duelo com o Bahia de Feira, quarta-feira (16), às 19h15, no Barradão. A partida marca o encerramento da fase classificatória do Campeonato Baiano e ganhou ares de final porque definirá se o rubro-negro avançará às semifinais do torneio ou será eliminado precocemente como aconteceu nas últimas três edições.

Na 5ª colocação, com 10 pontos, o time comandado por Dado Cavalcanti não depende apenas das próprias forças para se garantir nas decisões. Precisará vencer o Bahia de Feira e torcer para que o Barcelona de Ilhéus, que ocupa o 4º lugar e tem 11 pontos, não vença o Doce Mel, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas. Resta apenas uma vaga. Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já estão classificados.

Para a partida diante do Bahia de Feira, o técnico Dado Cavalcanti não tem desfalques por suspensão ou contusão. A única ausência é o atacante Santiago Tréllez, que não pode atuar porque não está inscrito no Baiano. A atividade desta terça-feira (15) foi realizada no gramado do Barradão, palco do jogo.

No treino, Dado e sua comissão técnica trabalharam movimentação tática, além de cruzamentos e cobranças de faltas frontais. Após a atividade, os 23 jogadores relacionados pelo treinador iniciaram a concentração para a partida. Reserva no empate em 1x1 com a Unirb na última rodada do estadual, o meia Jadson deve aparecer novamente como titular.