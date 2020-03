Vitória estende empréstimo de Luan ao Palmeiras até dezembro

Vai entrar mais dinheiro nos cofres do Vitória. O rubro-negro acertou nesta quinta-feira (12) a prorrogação do empréstimo do atacante Luan, de 21 anos, ao Palmeiras. O atleta ficará no Verdão até o final deste ano.

Para fechar o negócio, o Palmeiras propôs adquirir 15% dos direitos econômicos de Luan. Segundo o site globoesporte.com, o negócio renderá ao Leão quase R$ 3 milhões.

O empréstimo de Luan ao Verdão terminaria no próximo dia 31 de maio. Ele estreou pelo alviverde no último domingo (7), contra a Ferroviária, mas saiu ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão muscular.

Quando o atacante foi cedido ao Palmeiras, em março do ano passado, os clubes acertaram um direito de compra de 50% dos direitos por parte do alviverde pelo valor de 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões na cotação atual).

O Palmeiras, portanto, terá até o final deste ano para exercer a compra dos 35% restantes dos direitos econômicos.

Luan foi emprestado ao Palmeiras pouco depois de romper o ligamento cruzado anterior de um dos joelhos atuando pelo Vitória. Durante o período no Verdão o atleta teve outra lesão no local. Por isso, só estreou em 2020.