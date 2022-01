Vitória estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Vitória entra em campo na tarde desta terça-feira (4). Não se trata do time profissional, comandado por Dado Cavalcanti, que apenas iniciou a temporada, mas sim da equipe sub-20 do Leão. Após conquistar em dezembro o hexacampeonato da Copa do Nordeste Sub-20, o rubro-negro vai em busca do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia ocorre às 15h15, diante do São José, de Porto Alegre (RS).

A partida será disputada no estádio Dario Rodrigues Leite, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, a 183 km de distância da capital paulista. O confronto terá transmissão do app do Paulistão Play.

Coordenador da base e técnico da equipe sub-20, Ricardo Amadeu manteve a base do time que conquistou o título regional. Com atividade tática e aprimoramento da bola parada, ele finalizou a preparação para o duelo na tarde de segunda-feira (3).

O Vitória deve ir a campo diante do São José com Cabral, Israel, Edson, Kayron e Ronald; Jadiel, Alan Pedro e Ruan Nascimento; Hítalo, Ronaldo Mendes e Alisson Santos. Destes, o goleiro Cabral, os meias Alan Pedro e Ruan Nascimento, além dos atacantes Hitalo e Alisson Santos fazem parte do elenco profissional do Vitória. Eles ficarão à disposição do técnico Dado Cavalcanti após retornarem da Copinha.