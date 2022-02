Vitória estreia na Série C do Brasileiro contra o Remo

A estreia do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro será contra o Remo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da competição e a primeira partida rubro-negra acontecerá fora de casa.

O início do torneio está previsto para 9 de abril e o término para 8 de outubro. Após mudança de formato, a edição de 2022 terá os 20 times participantes se enfrentando numa primeira fase de turno único, com 19 rodadas.

A data do jogo entre Vitória e Remo ainda não está definida, mas o duelo deve ocorrer no dia 9, 10 ou 11 de abril. Confira a seguir todos os jogos do Leão na primeira fase da Série C.

A tabela do Vitória na Série C do Brasileiro:



1ª rodada

Remo-PA x Vitória



2ª rodada

Vitória x Floresta-CA



3ª rodada

Ypiranga-RS x Vitória



4ª rodada

Vitória x Manaus-AM



5ª rodada

Aparecidense-GO x Vitória



6ª rodada

Vitória x Botafogo-PB



7ª rodada

Vitória x Confiança-SE



8ª rodada

Campinense-PB x Vitória



9ª rodada

Vitória x Volta Redonda-RJ



10ª rodada

Atlético-CE x Vitória



11ª rodada

Vitória x Botafogo-SP



12ª rodada

Altos-PI x Vitória



13ª rodada

Vitória x Figueirense-SC



14ª rodada

São José-RS x Vitória



15ª rodada

Vitória x Paysandu-PA



16ª rodada

Ferroviário-CE x Vitória



17ª rodada

Vitória x ABC-RN



18ª rodada

Mirassol-SP x Vitória



19ª rodada

Vitória x Brasil-RS