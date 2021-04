Vitória faz 'final de Copa do Mundo' contra o Conquista no Baiano

Os próximos três jogos vão definir o futuro do Vitória no Campeonato Baiano. O Leão só depende das próprias garras para classificar às semifinais, e o primeiro duelo é nesta quarta-feira (28), às 19h30, contra o Vitória da Conquista, no Barradão. Válida pela 2ª rodada, a partida não ocorreu em fevereiro porque o time do interior teve surto de covid-19 no elenco.

“É um jogo de vida ou morte para a gente”, avisa o técnico Rodrigo Chagas. “Não só esse do Conquista, mas os outros dois também. A gente está buscando a classificação. Agora jogando apenas uma competição, acho que vai dar para poder estruturar bem a equipe. É um jogo que é final de Copa do Mundo, de suma importância”.

Eliminado da Copa do Nordeste no sábado, o Vitória só terá o Baianão para se concentrar nos próximos 30 dias. Serão pelo menos três jogos, podendo chegar a sete se o time avançar até a final. Depois de enfrentar o xará de Conquista, o rubro-negro receberá o Jacuipense, domingo. A partida válida pela 4ª rodada é outra atrasada porque a equipe de Riachão também passou por surto de covid-19. Na rodada derradeira da fase classificatória, ainda sem data definida, o adversário será o Fluminense de Feira.

Os confrontos ganham tom ainda mais decisivo pela situação dos oponentes. Vitória da Conquista e Jacuipense só seguirão com chance de classificação se vencerem o Vitória. O Bode é o 8º colocado e tem sete pontos. A equipe de Riachão aparece em 7º lugar e tem oito. Na luta contra o rebaixamento, o lanterna Flu de Feira está com cinco e também precisa do triunfo.

O Vitória terá o fator casa como vantagem, já que os três confrontos serão no Barradão. Por causa dos adiamentos, a equipe só disputou uma partida como mandante no estadual e foi justamente na que amargou a única derrota no torneio, 1x0 para o Doce Mel, na 7ª rodada.

“Sabemos que não vão ser jogos fáceis, a gente tem ideia de como os adversários vão se comportar, estamos preparados. Até porque até hoje não tivemos nenhum momento de tranquilidade nas competições, jogamos sempre sob pressão”, analisa Rodrigo Chagas.

Focar as atenções no estadual é importante. O Vitória ocupa a 9ª posição, com sete pontos após seis jogos. O Leão está a cinco pontos do Bahia, primeiro time dentro do G4. A vice-lanterna incomoda, mas a matemática da classificação às semifinais é simples desde que o rubro-negro faça o dever de casa.

Os quatro primeiros colocados avançam, e até agora apenas a Juazeirense, dona de 17 pontos, tem vaga e liderança garantidas. O Vitória não tem chance de brigar pelo topo da tabela, mas pode alcançar o segundo lugar, já que, com nove pontos em jogo, pode ir a 16 até o final da fase classificatória.

Atlético de Alagoinhas, com 13, Bahia e Bahia de Feira, com 12 cada, ocupam a 2ª, 3ª e 4ª posições, respectivamente, e só entrarão em campo mais uma vez, na última rodada. Por isso, o Vitória só depende dele mesmo para avançar no estadual.

Se vencer os três jogos, está garantido. No entanto, um tropeço compromete as contas. Se empatar hoje, por exemplo, precisará contar com tropeço de algum concorrente para não ser eliminado precocemente no Baiano, como ocorreu nas duas últimas edições.