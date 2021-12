Vitória fecha com novo patrocinador para a temporada 2022

O Vitória fechou um novo contrato de patrocínio para a temporada 2022. A diretoria rubro-negra acertou contrato com o Unirb, que estampará sua marca no uniforme do clube a partir do ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias.

A instituição de ensino superior atua na gestão de outro clube de futebol, o Unirb FC - que disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano - e o acordo ainda prevê que o time tenha acesso a um dos campos do centro de treinamentos do Leão. O Unirb também patrocina outra equipe do estado, a Juazeirense.

Presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (16) para dar mais detalhes sobre a parceria. Em 2022, o rubro-negro disputará o Baianão, a Copa do Brasil e a Série C.