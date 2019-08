Vitória ganha Jordy Caicedo e perde dois para enfrentar o Brasil

O Vitória treinou no CT do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (1º), antes de seguir para Pelotas, local do jogo contra o Brasil-RS, sábado (3), às 11h. A partida no interior do Rio Grande do Sul vale pela 14ª rodada da Série B.

A novidade na delegação foi a presença do equatoriano Jordy Caicedo. O atacante se juntou ao elenco na noite de quarta-feira (31), horas depois de ser apresentado no Barradão.

Ele participou normalmente do treino técnico comandado por Osmar Loss. O lateral esquerdo Capa, que não havia treinado na véspera devido a uma dor no ombro, esteve presente.

No entanto, o dia não foi só de boas notícias. Os meias Ruy e Nickson estão machucados na coxa direita e voltarão ainda nesta quinta para Salvador. Nickson chegou a fazer exame em Porto Alegre e teve lesão confirmada. Ruy fará após desembarcar. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, nenhum outro jogador será recrutado.

Ruy começou como titular no empate de 1x1 contra o Figueirense, terça-feira, e foi substituído por Wesley durante a partida. Na rodada anterior, os papeis se inverteram: ele iniciou no banco e entrou no lugar de Wesley no triunfo de 2x1 sobre a Ponte Preta.

Ruy tem sido escalado como o ponta direita no esquema 4-2-3-1. Se Loss quiser manter a característica, além de Wesley ele tem Thiaguinho e o próprio Caicedo à disposição. Durante sua apresentação, o equatoriano afirmou que pode também jogar como ponta, embora costume atuar mais na função de camisa 9. Se Loss preferir mudar o perfil, Lucas Cândido surge como opção.