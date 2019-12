Vitória garante permanência de Van e Gabriel Bispo por três anos

Em menos de uma semana de pós-temporada, o Vitória já resolveu duas das principais carências do elenco visando 2020. Depois de renovar com o lateral esquerdo Thiago Carleto na última terça-feira (3), o rubro-negro ampliou o contrato do lateral direito Van.

O contrato do volante Gabriel Bispo também foi renovado. Ambos os atletas pertenciam ao Bahia de Feira, time pelo qual se destacaram no Campeonato Baiano deste ano. O acordo entre o Leão e o Tremendão aconteceu nesta quinta-feira (5).

Segundo apurou o CORREIO, o Vitória adquiriu 50% dos direitos econômicos de cada jogador. Para isso, pagou uma quantia em dinheiro ao Bahia de Feira - não houve acordo de cessão de jogadores por empréstimo, portanto.

Chama a atenção o tempo dos contratos assinados com Van e Gabriel Bispo: três anos. Os atletas, de 28 e 22 anos, respectivamente, ficarão na Toca do Leão até dezembro de 2022.

O próprio Vitória confirmou o acerto com a dupla do interior do estado. Os jogadores, no entanto, só devem assinar o contrato de fato no retorno das férias - a apresentação para 2020 está marcada para o dia 2 de janeiro.

O rubro-negro terminou a última Série B sem nenhum lateral com contrato garantido para 2020. Van, Jonathan Bocão e Matheus Rocha, da direita, Chiquinho, Capa e Thiago Carleto, da esquerda, tinham vínculo apenas até o final de 2019.

Na posição de volante também havia uma carência, já que dos profissionais que terminaram a Série B no clube, apenas Rodrigo Andrade tinha contrato para 2020. Com Gabriel Bispo garantido, já é possível montar uma dupla para o meio-campo.