Vitória inicia 2º turno em apuros e precisando ganhar do Guarani

O Vitória fez um primeiro turno de Série B para lamentar. Ganhou apenas dois jogos, flertou ou ocupou a zona de rebaixamento do início ao fim e terminou a metade inicial da competição entre os quatro últimos colocados. Agora, começa o segundo turno, e o Leão precisa fazer uma campanha de recuperação para se livrar da queda para a terceira divisão nacional.

Neste cenário delicadíssimo, o rubro-negro tem uma partida muito importante neste sábado (21). Às 16h30, recebe o Guarani, no Barradão, pela 20ª rodada, com a missão de construir um desempenho completamente diferente.

“Temos que esquecer o que passou. Temos que tirar lições, não podemos fazer um turno como foi feito, nessas oscilações. O segundo turno será o segundo turno das nossas vidas. Temos que focar o máximo, ter a vitória de qualquer jeito para poder sair o mais rápido possível dessa situação”, analisa o lateral esquerdo Roberto.

Como no primeiro turno o Vitória fez a maior parte dos confrontos em casa, o cenário se inverte a partir de agora. Serão nove jogos em Salvador e dez como visitante. É bom lembrar que os únicos dois triunfos que a equipe tem até aqui foram no Barradão - contra Brusque e Ponte Preta.

“Precisamos ter um pouquinho mais de experiência, ser um pouco mais malandro quando estivermos ganhando as partidas. Então, acho que temos que ter esse equilíbrio, não podemos mais oscilar. É o segundo turno já. Estamos nos momentos finais para ver o que vai acontecer no campeonato”, completa Roberto, que será novamente titular.

No primeiro turno, além das duas vitórias, o Leão somou dez empates e sete derrotas. Com 16 pontos, terminou na 18ª colocação. Já o Guarani fechou com 30 pontos, em 6º.

O encontro anterior entre os clubes aconteceu na rodada inicial da Série B, e não houve ganhador. Os times empataram por 1x1 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O empate, aliás, é o resultado que mais se repetiu nos duelos entre a dupla. De 36 partidas disputadas, 14 terminaram igualadas. O Bugre tem uma ligeira vantagem: venceu 12, contra 10 do rubro-negro.

Prováveis escalações

Dessa vez, o Vitória terá mudanças no time titular. Na defesa e no meio-campo isso é certo. O volante Pablo Siles, que cumpriu suspensão no 0x0 contra o Vila Nova, retorna e deve ser um dos titulares. Já o lateral direito Raul Prata sentiu dores musculares e foi poupado. A tendência é que o técnico Wagner Lopes escolha Van para a vaga.

Thalisson é mais um desfalque, embora não de agora. Segundo o Vitória, o zagueiro “permanece afastado porque ainda tem receio ao choque por causa da contusão no ombro”. Por outro lado, o recém-contratado Sérgio Mota foi relacionado pela primeira vez. Deve iniciar no banco.

Uma possível escalação tem: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares (Bruno Oliveira); Wesley (David ou Ronan), Samuel e Marcinho.

Já o Guarani contará com o retorno do zagueiro Thales e do volante Índio, que estavam suspensos. Quem também está à disposição do técnico Daniel Paulista é o atacante Júnior Todinho, ex-Vitória.

O Bugre, porém, não terá o volante Bruno Silva, suspenso, e o atacante Lucão do Break, que apresentou sintomas gripais e não viajou para Salvador. Um provável time tem: Rafael Martins, Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Índio, Tony e Andrigo; Allan Victor (Maxwell), Bruno Sávio e Júlio César.