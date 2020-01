Vitória inicia pré-temporada nesta quinta; confira os jogadores

A temporada 2020 começará cedo para o Vitória. Nesta quinta-feira (2), às 15h, o time já se reapresenta para iniciar a pré-temporada. Poucas caras novas são esperadas na Toca do Leão.

Dois elencos separados irão se apresentar. Um é o sub-23, que disputará jogos do Baianão sob comando do ex-zagueiro rubro-negro Agnaldo Liz. A estreia em 2020 será justamente com esses jogadores, no dia 15 de janeiro, às 20h30, no Barradão, contra o Jacobina.

O outro elenco, que terá futuramente o comando do técnico Geninho, reúne os atletas mais experientes. Essa equipe disputará jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil e só estreará no dia 25 de janeiro, às 16h, contra o Fortaleza, no Barradão.

Geninho não estará na reapresentação. Como combinado na sua renovação, no começo de dezembro, o técnico teve que se submeter a duas cirurgias de catarata e só poderá retornar ao clube no meio do mês. Até lá, a pré-temporada será comandada pelos auxiliares Bruno Pivetti e Flávio Tanajura.

Vinte e quatro jogadores que formarão o elenco principal são esperados. Cinco são reforços: o zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gerson Magrão, o meia Alisson Farias e o atacante Rodrigo Carioca.

Outra novidade em relação à equipe que fechou 2019 é o atacante Léo Ceará, que estava emprestado ao CRB. Destaque por lá com 14 gols na Série B, ele será aproveitado.

Seis atletas do elenco de 2019 renovaram contrato. São eles Van, Jonathan Bocão (laterais direitos), Thiago Carleto (lateral esquerdo), João Victor (zagueiro), Romisson (volante) e Felipe Garcia (atacante).

Outros seis foram promovidos do sub-23: os zagueiros Carlos e John, o lateral direito Wellisson, os volantes Maykon Douglas e Guilherme Rend e o meia Matheus Tenório.

Quatro atletas estão fora dos planos da diretoria e não são esperados na Toca do Leão. Entre eles, três que retornam de empréstimo: o lateral esquerdo Fabiano, que estava no Coritiba, o meia Yago, que defendeu no Goiás, e o atacante Neilton, que jogou pelo Internacional. Todos procuram novos clubes. O mesmo ocorre com o goleiro João Gabriel, afastado do elenco desde maio.

Pelo menos 23 atletas são aguardados na reapresentação do time sub-23. Dentre eles um reforço, o atacante Caio Cézar. O volante Gabriel Bispo, que defendeu o time principal em 2019 e foi adquirido do Bahia de Feira, é outro.

O goleiro Lucas Arcanjo, o volante Paulo Vítor, o meia Nickson e o atacante Caíque Souza, que jogaram pelo time principal em 2019, também estão neste grupo, assim como o atacante Negueba, contratado em setembro.

CONFIRA O ELENCO PRINCIPAL DO VITÓRIA:

Goleiros

Martín Rodríguez (Já tinha contrato)

Ronaldo (Já tinha contrato)

Laterais direitos

Van (Renovou)

Jonathan Bocão (Renovou)

Wellisson (Sub-23)

Laterais esquerdos

Thiago Carleto (Renovou)

Rafael Carioca (Contratado)

Zagueiros

Carlos (Sub-23)

John (Sub-23)

João Vitor (Renovou)

Maurício Ramos (Contratado)

Volantes

Gerson Magrão (Contratado)

Rodrigo Andrade (Já tinha contrato)

Romisson (Renovou)

Maykon Douglas (Sub-23)

Guilherme Rend (Sub-23)

Meias

Alisson Farias (Contratado)

Matheus Tenório (Sub-23)

Atacantes

Jordy Caicedo (Já tinha contrato)

Rodrigo Carioca (Contratado)

Felipe Garcia (Renovou)

Eron (Já tinha contrato)

Ruan Levine (Já tinha contrato)

Léo Ceará (Retorna de empréstimo)

CONFIRA O ELENCO SUB-23 DO VITÓRIA:

Goleiros

Lucas Arcanjo (Veio do time principal)

Yuri (Veio do sub-20)

Lateral direito

Marcelinho (Já tinha contrato)

Lateral esquerdo

Gabriel Gomes (Veio do sub-20)

Matheus Padilha (Já tinha contrato)

Zagueiros

Marco Antônio (Já tinha contrato)

Suassuna (Já tinha contrato)

Volantes

Paulo Vítor (Veio do sub-20)

Figueiredo (Veio do sub-17)

Bruno Henrique (Veio do sub-20)

Gabriel Bispo (Veio do time principal e renovou)

Hebert (Já tinha contrato)

Meias

Gabriel Santiago (Veio do sub-20)

Renzo (Já tinha contrato)

Nickson (Veio do time principal)

Atacantes

Luan Gabriel (Já tinha contrato)

Edson (Veio do sub-20)

Ruan Nascimento (Veio do sub-20)

Samuel (Veio do sub-20)

Flávio (Já tinha contrato)

Caíque Souza (Veio do time principal)

Negueba (Veio do time principal)

Caio Cezar (Contratado)