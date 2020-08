Vitória inicia preparação para encarar líder Paraná na Série B

Após a eliminação na Copa do Brasil, de virada, para o Ceará, o Vitória se reapresentou na tarde desta quinta-feira (27) e iniciou a preparação para encarar o Paraná pela 6ª rodada da Série B. A competição é a única do Leão a partir de agora. O jogo contra o Tricolor da Vila, que é o atual líder da competição, será neste sábado (29), às 16h30, no Barradão.

Os jogadores rubro-negros foram divididos em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Vovô foram direcionados a um regenerativo. Os demais participaram de atividades em campo reduzido com o treinador Bruno Pivetti.

Recuperado da lesão na posterior da coxa esquerda, o atacante Alisson Farias passou por mais uma etapa da transição. Já o lateral-direito Van, que teve trauma na anterior da coxa direita, correu ao redor de um dos campos da Toca do Leão.

O volante Lucas Cândido, que foi contratado na semana passada, seguiu no departamento médico, em tratamento com fisioterapia para curar uma lesão no tornozelo. Enquanto isso, o lateral-direito Leandro Silva, anunciado na última quarta-feira (26), fez mais um dia de bateria de exames.