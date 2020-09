Vitória inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro

Após vencer o Cuiabá no sábado e folgar no domingo, o elenco do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira (7), na Toca do Leão, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, adversário de sexta (11), às 21h30, no Mineirão, pela 9ª rodada da Série B.

Como é habitual no primeiro treino pós-jogo, os atletas que foram titulares contra o Cuiabá fizeram atividade regenerativa enquanto os reservas e os não utilizados trabalharam no campo.

Em sexto lugar com 13 pontos, um a menos que o quarto colocado Cuiabá, o Leão fará duas partidas seguidas fora de casa. Depois do Cruzeiro em Belo Horizonte, terá pela frente o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Este jogo, que seria no dia 19, foi antecipado pela CBF para a próxima segunda-feira, dia 14, às 20h, para conciliar com a participação do time gaúcho na Copa do Brasil - no dia 17, contra o CRB.

O Vitória não terá o meia Marcelinho e o atacante Jordy Caicedo contra o Cruzeiro. Ambos estão suspensos.