Vitória inicia preparação para pegar Itabaiana pelo pré-Nordestão

O elenco do Vitória se reapresentou nesta sexta-feira (15) e iniciou a preparação para a estreia na pré-Copa do Nordeste, em duelo contra o Itabaiana. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (19), às 21h30, no Barradão, e vale vaga na terceira fase classificatória do torneio.

O treino contou com a presença do meia Fernando Neto, que retornou após se recuperar de um problema na coxa. O grupo começou as atividades com um trabalho físico.

Em seguida, em campo, o técnico Wagner Lopes deu atenção especial à finalização. O comandante organizou um trabalho com confronto de 2 x 1 e exigiu capricho dos jogadores. “Precisamos ser mais efetivos para colocar a bola na rede”, disse. Para finalizar, uma atividade em campo reduzido.

O volante Guilherme Rend não participou do treinamento. O jogador fez um trabalho específico após se queixar de um desconforto muscular.