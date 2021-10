Vitória lança camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa

O Vitória lançou, nesta sexta-feira (1º), uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa. O novo modelo faz parte de uma campanha do movimento de conscientização para o controle do câncer de mama.

Confeccionada pela marca própria do Leão, a Negô, a peça é na cor preta, com detalhes sutis em rosa, entre eles as iniciais do clube. O novo uniforme tem edição limitada e já está à venda nas lojas oficiais do Vitória, nas versões masculina e feminina.

Nas redes sociais, o perfil do clube postou fotos do modelo. Veja:

Estamos no mês da conscientização do câncer de mama. E para alertar e incentivar o exame de prevenção da nação, temos o orgulho de apresentar uma camisa especial em prol da campanha Outubro Rosa.



????: Letícia Martins pic.twitter.com/0cXz3UFuMX — ECVitória (@ECVitoria) October 1, 2021

O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização que visa alertar a população, em especial às mulheres, sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença é causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama. Esse processo forma um tumor, com potencial de invadir outros órgãos.

O Inca estima que, em 2021, serão detectados 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. A detecção de forma precoce aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e tem taxas de sucesso satisfatórias.