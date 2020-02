Vitória mantém começo de ano invicto após resultado em Imperatriz

Mesmo enfrentando dificuldades dentro e fora de campo, o Vitória começou 2020 invicto. Na noite desta terça-feira (11), o rubro-negro passou pelo seu quarto desafio no início de temporada. Empatou em 0x0 com a Imperatriz, no Maranhão, e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

A classificação era a principal missão da equipe para afastar o mau início do ano passado. Em 2019, o rubro-negro caiu na primeira fase da competição nacional diante do também maranhense Moto Club, ao perder em São Luís por 2x0 no dia 13 de fevereiro.

O time principal do Leão teve uma agenda difícil neste começo do ano. Enfrentou três equipes da Série A em sequência - Fortaleza, Sport e Bahia - pela Copa do Nordeste e depois o duelo eliminatório em jogo único pela Copa do Brasil.

Empatou com Fortaleza e Sport - 0x0 e 1x1, respectivamente -, venceu o Bahia por 2x0 e tornou a empatar com o time maranhense. Mesmo se forem considerados os resultados dos times de aspirantes, comandado por Agnaldo Liz, o Leão segue invicto: duas vitórias e dois empates.

O avanço na Copa do Brasil ajudará o clube fora de campo. Imerso em problemas financeiros, o Vitória arrecadará mais R$ 650 mil pela disputa da segunda fase, quantia que pode ser útil para pagar os salários de dezembro e janeiro, que, à exceção do elenco principal, estão atrasados no clube.

Em campo, o rubro-negro começou a temporada com uma série de lesões. O goleiro Martín Rodríguez rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por cirurgia. O atacante Jordy Caicedo, com uma pubalgia, também teve de passar por uma operação.

Além deles, o zagueiro Gabriel Furtado, um dos reforços para a temporada, ainda não pôde jogar por lesão. Mesma situação do atacante Felipe Garcia, que renovou contrato em dezembro. O atacante Ruan Levine sofreu uma lesão muscular contra o Sport e aumentou a lista de problemas.

A equipe principal do Vitória volta a campo no domingo (16), às 18h, contra o Freipaulistano, pela Copa do Nordeste. Antes, no sábado (15), às 16h30, o time de aspirantes enfrenta o Atlético de Alagoinhas pelo Baiano. As duas partidas acontecerão no Barradão.