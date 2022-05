Vitória marcou três gols pela primeira vez na temporada

Quase cinco meses se passaram até o Vitória conseguir balançar a rede três vezes num único jogo. O feito inédito na temporada foi comemorado no domingo (22), quando o rubro-negro bateu o Confiança por 3x0, no Barradão, na 7ª rodada da Série C do Brasileiro. O confronto tirou o Leão da zona de rebaixamento da competição e acabou com uma série de jejuns amargados pelo time.

Até o jogo contra o Confiança, nenhum atacante do elenco havia marcado gol sob o comando do técnico Fabiano Soares. Gabriel Santiago abriu o placar e Rafinha, na estreia como titular, anotou os outros dois. A última vez que o Vitória havia vencido por três gols de diferença tinha sido em novembro do ano passado, quando bateu o Cruzeiro por 3x0, na reta final da Série B do Brasileiro. Na ocasião, David assinou todos.

Em um só jogo pelo Vitória, Rafinha igualou sua própria marca na temporada passada. Em 2021, o atacante só balançou a rede duas vezes em 33 jogos, uma pelo Mirassol e outra pelo Remo. Ele igualou a artilharia de Luidy, único atacante do elenco que conseguiu fazer dois gols este ano.

Rafinha foi uma das novidades da escalação de Fabiano Soares. O treinador é o terceiro a comandar o time este ano, mas o primeiro a fazer tantas mudanças de uma só vez. A alteração de nove jogadores é inédita na temporada. Apenas o goleiro Lucas Arcanjo e o meia Dionísio foram mantidos contra o Confiança.

A cartada do treinador deu certo e a quebra dos jejuns tirou o Vitória da zona de rebaixamento da Série C. O time ainda vive situação delicada, mas ao menos afrouxou um pouco a corda no pescoço. Com sete pontos, o Leão é o primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação.

Adversário de sábado (28), às 17h, no estádio Amigão, o Campinense tem oito pontos e ocupa a 14ª posição, mas tem um jogo a menos. A equipe de Campina Grande fechará a 7ª rodada na quarta-feira (25), às 20h, quando visita o Botafogo-PB, no estádio Almeidão. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, Eduardo desfalca o Vitória.