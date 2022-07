Vitória negocia com volante Zé Vitor, ex-Cianorte, para a Série C

O Vitória pode anunciar em breve mais um reforço para a Série C do Brasileiro. A diretoria rubro-negra negocia a contratação do volante Zé Vitor, que estava disputando a Série D pelo Cianorte. A equipe paranaense não se classificou para a segunda fase da divisão de acesso. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Marcelo Góis e confirmada pelo CORREIO.

Zé Vitor tem 23 anos e já trabalhou com o técnico João Burse no Cianorte. Além do time paranaense, ele já vestiu a camisa de Três Passos, Internacional e Tombense. Nesta temporada, o volante defendeu o Cianorte em 23 jogos, 18 deles como titular, e marcou dois gols. Ele entrou em campo pela última vez no dia 10 de julho, no triunfo por 2x0 contra o Pérolas Negras.

Se a contratação for confirmada, Zé Vitor vai disputar posição com Léo Gomes e João Pedro, volantes que atualmente estão à disposição do técnico João Burse. Capitão do time, Alan Santos vem sendo aproveitado como zagueiro.

Com 21 pontos, o Vitória ocupa a 10ª posição na Série C do Brasileiro. O próximo compromisso rubro-negro é no domingo (24), às 17h, contra o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.