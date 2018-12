Vitória negocia para mandar jogos na Fonte Nova em 2019

Em relação a 2019, o Vitória já bateu o martelo: está negociando para mandar jogos na Arena Fonte Nova. Segundo o vice-presidente rubro-negro, Francisco Salles, o clube só não definiu ainda quantas partidas mandará lá na próxima temporada.

"Estamos conversando com a arena para definir qual modelo vamos utilizar. Se vamos jogar todas as partidas do ano na arena ou se vamos atuar em apenas algumas rodadas. Em verdade, a arena não vem sendo utilizada pelo Vitória com frequência nos últimos anos, algo que necessariamente será diferente em 2019. Primeiro, porque precisamos mais do apoio da nossa torcida e precisamos de recursos", explicou Salles.

O vice-presidente tem certeza que as partes chegarão a um acordo em breve. "Tenho certeza que para a arena e para o Governo do Estado será muito importante a presença do Vitória. Tenho total confiança que eles vão dar todo o apoio para que a gente jogue lá. Além disso, nos termos isonômicos em relação a outras equipes que lá jogam", disse.

Salles espera um tratamento por parte da Fonte Nova semelhante ao que o Bahia tem recebido. Em novembro, o Esquadrão celebrou novo contrato no qual dispõe de faixas com o nome do clube nos anéis do estádio, um painel em alusão ao clube na abertura para o Dique do Tororó e na arquibancada, além de vestiários identificados com o tricolor.

"Obviamente, se formos para lá, vamos querer, sim, ter um espaço físico para receber nosso sócios, para vender nossos produtos oficiais. Obviamente, vamos exigir também uma padronização para que o nosso clube se sinta em casa. Até porque, ali é um equipamento público. No contrato da PPP (parceria público-privada) existe toda uma exigência para facilitar a utilização daquele espaço por todos os clubes baianos", disse.