Vitória negocia troca-troca de Neilton por meia do Inter

O Vitória negocia com o Internacional a troca de dois jogadores: o meia Andrigo de chegada ao clube baiano e o atacante Neilton de saída para Porto Alegre. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo CORREIO.

As duas operações são vinculadas e envolvem também a “troca” de salários. Neilton teria seus vencimentos pagos pelo Internacional e Andrigo, pelo Vitória.

Jogador mais bem pago do elenco rubro-negro, o camisa 10 tem sua saída dada como necessária pela diretoria após o rebaixamento para a Série B, que diminuirá as receitas do clube. Foi o artilheiro do time na temporada, com 21 gols em 56 partidas, e tem contrato até maio de 2020. Outro que passa pela mesma situação é o volante Willian Farias, que tem mais um ano de vínculo na Toca. Seus agentes foram avisados que uma negociação é bem-vinda.

Andrigo é vinculado ao Internacional, mas jogou pelo Sport na Série A (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Andrigo tem 23 anos e trabalhou no Inter com o atual diretor de futebol rubro-negro, Jorge Macedo. Promessa da base colorada, ele tem sido emprestado seguidamente desde o ano passado, quando jogou a Série A pelo Atlético Goianiense. Neste ano, foi campeão cearense pelo Ceará, treinado na época por Marcelo Chamusca, e jogou a Série A pelo Sport.

O empresário de Andrigo, Jorge Machado, disse ao UOL que se reunirá com a diretoria do Internacional nesta quarta-feira (12) para tratar do futuro do meia.