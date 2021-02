Vitória oficializa contratação do centroavante Aníbal Vega

O Vitória oficializou na manhã desta terça-feira (23) a contratação do centroavante Aníbal Vega. O jogador já está treinando na Toca do Leão e inclusive participou da mini pré-temporada realizada pelo clube antes do começo do Campeonato Baiano. Aníbal é paraguaio, tem 20 anos e pertence ao Palmeiras, clube que o emprestou ao Vitória. O vínculo é até o final da Série B do Brasileiro.

Essa é a segunda passagem do atacante pelo rubro-negro baiano. Em 2015, ele esteve nas divisões de base. "Eu sou cria da base (do Vitória) e me formei no Palmeiras. Voltei para ajudar ao Vitória e espero ter sucesso”, disse o atacante ao site oficial do clube.

No ano passado, Aníbal disputou 18 jogos pelo Palmeiras, sendo 17 deles na categoria sub-20, com a qual anotou três gols. Na equipe profissional, ele fez apenas uma partida, contra o Ceará, pela Copa do Brasil. “Jogador com presença na área, de muita força, explosão e definidor”, pontuou o técnico Rodrigo Chagas também ao site oficial do Vitória.

¡Bienvenido, Aníbal! ????????



O Leão confirma Aníbal como a segunda contratação para a temporada 2021. O atacante de 20 anos já está treinando com os companheiros e se torna mais uma opção ofensiva para o treinador Rodrigo Chagas. #PegaLeao #SouNego pic.twitter.com/fBeRnQyqHf — EC Vitória (@ECVitoria) February 23, 2021

Filho de mãe brasileira e pai paraguaio, o jogador tem dupla nacionalidade. Ele nasceu em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade vizinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Aníbal Vega é o segundo reforço anunciado pelo Vitória para a temporada 2021. O primeiro foi o volante João Pedro, 21 anos, emprestado pela Portuguesa Santista, que estreou com a camisa vermelha e preta como titular na estreia do Campeonato Baiano, no empate em 3x3 com o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na última quarta-feira (17).

Para que possa ficar à disposição do técnico Rodrigo Chagas, Aníbal precisará ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Vitória entra em campo na quarta-feira (24), contra o Atlético, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano.