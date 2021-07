Vitória perde para Fortaleza por 2x1 no Brasileirão de Aspirantes

O Vitória sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (15), o rubro-negro foi superado pelo Fortaleza por 2x1, em jogo disputado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, no Ceará.

O anfitrião teve lances de perigo com Wandson e Vitor Ricardo no primeiro tempo, mas o goleiro Yuri defendeu. O arqueiro voltou a salvar o Vitória no começo da segunda etapa, impedindo um pênalti cobrado por Vitor Ricardo. Só que, aos 12 minutos, o Fortaleza abriu o placar, com Wandson, e ampliou aos 15, com Erick Cunha.

O rubro-negro descontou aos 47 minutos, quando Ronaldo fez de pênalti, e o resultado foi selado em 2x1.

O Vitória está na vice-liderança da chave A, com oito pontos somados. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (22), às 15h, no Barradão.