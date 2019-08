Vitória perde para o Brasil de Pelotas e fica na vice-lanterna

Não foi neste sábado (3) que o Vitória venceu a sua primeira partida fora de casa na Série B. Pelo contrário: o Leão acabou acumulando a sua sexta derrota como visitante, agora para o Brasil de Pelotas, pelo placar de 1x0.

O resultado complica, e muito, a vida do rubro-negro. Por conta do triunfo do Guarani, na última sexta-feira (2), contra o Bragantino, o Vitória é agora o 19º colocado, com 11 pontos. Ainda pode ser passado pelo América-MG neste sábado. O Coelho, que tem 10 pontos, joga às 17h contra o Paraná, em Curitiba.

O gol da vitória do Brasil de Pelotas saiu no final do primeiro tempo, aos 43 minutos, com Cristian. O rubro-negro ainda teve um jogador expulso, Leo Gomes, aos 31 minutos da etapa final, o que acabou com qualquer chance de reação.

O reforço Jordy Caicedo estreou no segundo tempo, mas nada pôde fazer. A distância para o 16º colocado e primeiro fora da zona de rebaixamento agora é de dois pontos.

Após a maratona fora de casa, o Vitória volta a ter uma semana de intervalo entre as partidas e a jogar em casa. O próximo compromisso é só no sábado (10), às 19h, contra o Paraná. O duelo está marcado para o Barradão.

Atrás

Antes de tudo, é importante dizer: Osmar Loss tem tido sérias dificuldades para encontrar seus pontas. Neste sábado, a opção de colocar Wesley, pela direita, e adiantar Capa pela esquerda não se mostrou uma boa decisão. Com a dupla apagada, a equipe ficou presa atrás.

Fazia 10° C em Pelotas durante a partida. Talvez por isso, o jogo só começou a esquentar a partir dos 20 minutos do 1º tempo. Foi quando o goleiro uruguaio Martín Rodríguez, ‘em casa’ com esse clima ameno, começou a brilhar.

Aos 21, Diogo Oliveira cobrou falta e Martín pegou. Aos 22, Grampola desviou escanteio e o uruguaio salvou. Aos 24, após lateral, Murilo Rangel chutou e o gringo defendeu.

A única vez em que o contra-ataque rubro-negro encaixou foi aos 23 minutos. Gedoz lançou Wesley na direita. Ele viu o goleiro adiantado e tentou por cobertura. A bola bateu no travessão.

Curioso é que a arma do Brasil funcionou contra o Vitória. Já no final da primeira etapa, aos 43, Murilo Rangel lançou Cristian rasteiro, na esquerda. Matheus Rocha se enrolou todo com a bola e o atacante do time gaúcho ficou livre para abrir o placar: 1x0.

Pior

O Vitória voltou do intervalo parecendo que estava à frente do placar, e não atrás. Durante 25 minutos não conseguiu sequer levar a bola à intermediaria do Brasil. Anselmo Ramon seguia isolado, com Gedoz sendo a única esperança de conexão com ele.

O problema foi que o camisa 10 também não estava inspirado como em outras partidas. Seu melhor lance foi aos 26, quando o rubro-negro chegou na única arma possível: as cobranças de falta. Carlos Eduardo, porém, apareceu.

A situação rubro-negra ficou mais difícil a partir dos 31, quando Leo Gomes fez falta por trás no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo.

A grande expectativa da torcida rubro-negra para a partida era ver Jordy Caicedo em campo. O equatoriano estreou aos 22 minutos, quando entrou no lugar de Wesley. Aos 36, Gedoz cobrou escanteio no segundo pau, ele cabeceou bem mas o goleiro fez uma defesa incrível.

Brasil de Pelotas 1x0 Vitória - 14ª rodada da Série B 2019

Brasil: Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Ednei; Leandro Leite, Washington (Eduardo Person), Diogo Oliveira e Murilo Rangel (Rodrigo Alves); Cristian (Elias) e Rafael Grampola. Técnico: Bolívar.

Vitória: Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes e Felipe Gedoz (Thiaguinho); Wesley (Jordy Caicedo), Anselmo Ramon e Capa (Lucas Cândido). Técnico: Osmar Loss.

Gol: Cristian, aos 43 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Leandro Camilo, Ednei, Leandro Leite e Washington (Brasil de Pelotas); Baraka (Vitória)

Cartão vermelho: Léo Gomes

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Silbert Faria Sisquim e Diogo Carvalho Silva (trio do RJ)