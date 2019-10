Vitória perde para o Londrina em casa e segue ameaçado pelo Z4

O Vitória teve tudo a seus pés nesta sexta-feira (18) para bater o Londrina em casa e respirar fundo na briga contra a zona de rebaixamento da Série B.

O Leão, porém, decepcionou a torcida mais uma vez. Perdeu por 1x0 para o adversário direto na tabela. Assim, o drama do Z4 volta a assombrar a torcida.

O rubro-negro termina a 30ª rodada em 16º lugar, com 33 pontos. O Vila Nova, 17º, tem 30. Se ganhar do Coritiba neste sábado (19), às 16h30, ainda não empurra o Vitória ao Z4, mas pelo menos iguala a pontuação.

Depois de domínio da posse de bola por quase 80 minutos, o Vitória cedeu o contra-ataque e sofreu o gol do Londrina aos 31 minutos da etapa final, com Raí Ramos.

Agora, o Leão precisa se recuperar fora de casa. Pelo menos, terá mais de uma semana para se preparar. Visita a Ponte Preta apenas no domingo (27), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli.

O jogo

O rubro-negro teve totais condições de garantir o resultado ainda na etapa inicial. O Londrina abdicou da posse de bola e não teve força para agredir no contra-ataque.

Assim, foi um duelo de ataque do Leão contra defesa do adversário. O problema é que o Vitória já deu várias amostras de que, por falta de qualidade, não sabe romper a zaga nessa situação.

A primeira chance veio só aos 20 minutos. E que chance: Felipe Garcia enfiou a bola nas costas da zaga para Caicedo. O equatoriano ficou cara a cara com César, mas bateu em cima do goleiro.

O atacante teve a chance de se redimir aos 36, quando novamente foi lançado nas costas da defesa. Caicedo, porém, adiantou demais na corrida e ficou sem ângulo.

O equatoriano se machucou no último lance do primeiro tempo e acabou substituído no intervalo por Anselmo Ramon.

A troca no comando de ataque não mudou em nada a dificuldade do rubro-negro de romper a linha defesa adversária. O time continuou a trocar passes sem efetividade.

O Vitória só assustou aos 16, e de bola parada. Gedoz cobrou falta com efeito e a bola passou raspando a trave. Aos 19, Van aproveitou rebote de escanteio, chutou de longe da área e quase surpreendeu o goleiro do Londrina.

A partir dos 20 minutos, o rubro-negro conseguiu diminuir ainda mais o ritmo e sequer incomodou a intermediária do Londrina. Foram dez minutos com passes errados, dando ao adversário o contra-ataque.

Uma hora, o crime viria. E veio aos 31. Em erro de saída de bola do Vitória, o Londrina recuperou a posse de bola. Raí Ramos recebeu na direita, driblou Everton Sena e chutou no ângulo. Um dano irreversível ao Leão.

Vitória 0x1 Londrina - 30ª rodada da Série B 2019

Vitória: Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Romisson e Felipe Gedoz (Chiquinho); Wesley, Felipe Garcia (Negueba) e Jordy Caicedo (Anselmo Ramon). Técnico: Geninho.

Londrina: César; Alemão, Dirceu, Lucas Costa e Raí Ramos; Bertotto, Germano, Paulinho Moccelin (Arthur Caculé) e André Moritz (Charles); Matheuzinho e Matheus Bianqui (Matheus Neris). Técnico: Mazola Júnior.

Estádio: Barradão

Gol: Raí Ramos, aos 31 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: César e Alemão (Londrina)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá, auxiliado por Gabriel Conti Viana e Thiago Gomes Magalhães (trio do RJ)