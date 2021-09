Vitória pode encarar Bahia de Feira na Copa do Nordeste; veja duelos

A CBF sorteou, na tarde desta quinta-feira (2), os jogos das fases preliminares da Copa do Nordeste. Na primeira, serão 16 times divididos em oito duelos únicos. Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense estão nessa etapa. Os classificados seguem para o segundo mata-mata, onde está o Vitória.

As partidas da primeira preliminar estão programadas para acontecer entre os dias 13 e 14 de outubro. Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis. Equipes melhor ranqueadas ficaram no pote 1, e farão os jogos em casa. É o caso da Juazeirense e da Jacuipense.

O Cancão de Fogo recebe o Central, de Pernambuco, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, e, se avançar, enfrentará o Ferroviário no Ceará. O Leão do Sisal, por sua vez, terá o mando de campo contra o Atlético-CE. Quem se classificar pega o ABC no Rio Grande do Norte.

Já o Bahia de Feira será visitante, e vai encarar o Itabaiana, em Sergipe. Será desse confronto que sairá o adversário do Vitória na segunda fase preliminar, no Barradão.

O sorteio

Além de Juazeirense e Jacuipense, o pote 1 do sorteio tinha: ASA (Alagoas), Imperatriz (Maranhão), Itabaiana (Sergipe), Moto Club (Maranhão), River-PI (Piauí) e Treze (Paraíba). O pote 2 contava com Atlético-CE (Ceará), Central (Pernambuco), Floresta (Ceará), Fluminense-PI (Piauí), Lagarto (Sergipe), Retrô (Pernambuco) e Sousa (Paraíba), e o Bahia de Feira.

Os confrontos definidos foram:

Jacuipense x Atlético-CE, na Bahia

x Atlético-CE, na Bahia Juazeirense x Central, na Bahia

x Central, na Bahia Itabaiana x Bahia de Feira , em Sergipe

, em Sergipe River-PI x Lagarto, no Piauí

Moto Club x Retrô-PE, no Maranhão

Treze x Floresta, na Paraíba

ASA x Sousa, em Alagoas

Imperatriz x Fluminense-PI, no Maranhão

Após esta primeira preliminar, os classificados vão para o segundo mata-mata. Lá, encontrarão oito times já garantidos: ABC (Rio Grande do Norte), América-RN (Rio Grande do Norte), Botafogo-PB (Paraíba), Confiança (Sergipe), CRB (Alagoas), Ferroviário (Ceará) e Santa Cruz (Pernambuco), além do Vitória.

As equipes que estão na segunda preliminar vão jogar em casa contra os classificados na etapa anterior. Essa fase também é disputada em jogo único, entre os dias 20 e 21 de outubro.

Vitória x Itabaiana ou Bahia de Feira , na Bahia

x Itabaiana ou , na Bahia Ferroviário x Juazeirense ou Central, no Ceará

ou Central, no Ceará ABC x Jacuipense ou Atlético-CE, no Rio Grande do Norte

ou Atlético-CE, no Rio Grande do Norte CRB x River-PI ou Lagarto, em Alagoas

América-RN x Moto Club ou Retrô-PE, no Rio Grande do Norte

Santa Cruz x Treze ou Floresta, em Pernambuco

Confiança x ASA ou Sousa, em Sergipe

Botafogo-PB x Imperatriz ou Fluminense-PI, na Paraíba

A terceira fase terá apenas com os oito classificados da segunda, e acontecerá em jogos de ida e volta, entre os dias 27 e 28 de outubro (ida), e 3 e 4 de novembro (volta).

Os quatro times vencedores se juntarão ao Bahia e Atlético de Alagoinhas (Bahia), CSA (Alagoas), Ceará e Fortaleza (Ceará), Sampaio Corrêa (Maranhão), Campinense (Paraíba), Náutico e Sport (Pernambuco), Altos (Piauí), Globo FC (Rio Grande do Norte) e Sergipe, todos já garantidos na fase de grupos, que acontece no ano que vem.