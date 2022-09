Vitória precisa de feito inédito no quadrangular para garantir acesso

O futuro do Vitória será decidido longe de Salvador. O jogo contra o Paysandu definirá a divisão do Campeonato Brasileiro que o rubro-negro disputará em 2023. A bola rola no sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela última rodada do quadrangular da Série C. Se vencer fora de casa, feito ainda não alcançado nesta fase, o Leão garante o acesso à Série B.

"A gente sabe que é o jogo mais importante do ano. Não adianta a gente lembrar o que a gente já fez de bom e nem as coisas que não fizemos tão bem dentro do campeonato. É a oportunidade da nossa vida conseguir o acesso para o clube, para a nossa alegria, dos trabalhadores daqui, da nossa torcida, então a gente está vivendo essa semana como definitiva para nós", afirmou Santiago Tréllez.

O centroavante foi o único jogador do Vitória a balançar a rede fora de casa no quadrangular. Ele marcou o gol de honra na goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Depois, o rubro-negro ficou no 0x0 com o ABC, no Frasqueirão, em Natal.

O Leão conquistou apenas um dos seis pontos disputados fora de casa no quadrangular. O aproveitamento como visitante nesta fase é de apenas 16,7%, o quarto pior entre os oito times que se classificaram.

Na fase classificatória, que reuniu 20 clubes, o Vitória apresentou a segunda melhor campanha como visitante do campeonato, com 48,1% de aproveitamento. Só foi superado pela Aparecidense, que teve 50% de rendimento longe de casa.

Vale pontuar que na primeira fase do torneio o Vitória não tinha enfrentado como visitante nenhum dos três adversários da atual etapa. Os confrontos com eles tinham acontecido apenas no Barradão. Depois de tropeçar contra Figueirense e ABC longe de Salvador, chegou a hora de se impor diante do Paysandu no estádio da Curuzu.

Lanterna do Grupo C, com três pontos, a equipe paraense já está eliminada e entrará em campo apenas para cumprir tabela. Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado. Se vencer, o rubro-negro garante o acesso.

"A gente vai abrir mão de tudo para conseguir isso", prometeu Tréllez. "Eu confio nos meus companheiros, no nosso trabalho e sei que a gente vai conseguir o objetivo. Esperamos que a gente ganhe e tomara que dê um resultado bom pra gente conseguir ir para a final", completou.

Se empatar ou perder o jogo contra o Paysandu, ainda assim o Vitória pode conseguir o acesso. Neste caso, o Leão terá que torcer para que o Figueirense não vença o ABC. O time catarinense é o terceiro colocado, com seis pontos. O potiguar já comemorou o acesso e lidera o grupo, com 11 pontos. As equipes também se enfrentam no sábado, às 17h, no Orlando Scarpelli. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.

O Vitória também tem chance matemática de classificar à final, como deseja Santiago Tréllez, apesar de essa possibilidade ser improvável. Para disputar a taça, o Leão precisará contar com derrota do ABC e vencer o Paysandu por placar elástico para tirar a diferença de cinco gols no saldo para a equipe de Natal.

Apesar de confiante, o centroavante acredita que o Paysandu vai dificultar o caminho do Vitória. "Por mais que eles não tenham oportunidade de classificar, não acho que ele vão entregar o jogo ou que será fácil para nós. Se eu estivesse do outro lado, não iria querer que o time fosse subir na minha casa", opinou Tréllez.

"Eles vão querer ganhar, terminar o campeonato bem. Acho que vai ser um jogo que vai mexer com o emocional. Acho que a gente vai ter que ter calma, paciência. Se a gente se encontrar e fizer um gol rápido, aí acho que pode mudar o jogo, porque vai mexer no emocional dos caras. Vai ser importante a gente ter calma. Esperamos encontrar esse gol rápido", completou o camisa 9.