Vitória precisa ter campanha de G4 para escapar da degola

De volta ao Z4 da Série B após nove rodadas, o Vitória tem pela frente uma realidade difícil de aceitar. O rubro-negro precisará de uma campanha digna do extremo oposto, de G4, se quiser permanecer nesta divisão para 2020.

Sem vencer há quatro jogos, o Leão despencou da 14ª para a 18ª colocação. Encontra-se com 25 pontos, três atrás do Vila Nova, 16º colocado e primeiro fora do Z4.

Um agravante: na próxima rodada, Vila Nova e Criciúma, 17º, com 26 pontos, enfrentam-se. Significa que, mesmo que ganhe do Sport na quinta-feira (3), na Fonte Nova, às 21h30, o Vitória não escaparia da zona.

Por isso, o time de Geninho precisa mirar à frente. A ‘meta’ histórica para escapar do rebaixamento é de 45 pontos. Ou seja: o rubro-negro precisa somar mais 20 pontos até o final do campeonato.

Contas

Restam 13 partidas na Série B – portanto, 39 pontos a serem disputados. Isso significa que o rubro-negro precisa de 51,2% de aproveitamento nos jogos finais se quiser somar os 20 pontos do objetivo.

Aí vem o problema: 51,2% de aproveitamento é um rendimento de G4, ou bem perto disso. O CRB, atualmente 4º colocado, tem 50,7% de rendimento – desde o início da competição, claro.

O Galo tem uma partida a mais que o 5º colocado, o Coritiba. Por conta disso, o time paranaense aparece com um aproveitamento melhor que o alagoano, 51,4%, apesar de estar atrás na classificação.

O próprio técnico Geninho ponderou os jogos que restam e o desafio rubro-negro: “Temos 13 jogos pela frente, são muitos pontos (a serem disputados). O Vitória tem 25, então precisa de pelo menos mais 20 para fazer 45, que é o número mágico”.

Segundo o comandante, o torcedor não pode se desesperar por medo do rebaixamento: “Acho que é muito prematuro, muito pessimista o torcedor falar que não acredita mais. Se ganharmos os sete jogos que temos em casa (21 pontos), dá para sair. Como está difícil ganhar todas em casa, tem que se programar para ganhar alguma fora. Não esta fácil, é claro, mas as chances existem”.

O Vitória havia saído do Z4 na 16ª rodada. Durante as nove rodadas que ficou fora da zona, conseguiu no máximo abrir dois pontos de diferença para o 17º colocado, ao final da 21ª rodada.