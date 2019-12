Vitória promove seis jogadores jovens para o time principal

Seis jogadores com idade entre 18 e 21 anos foram promovidos pelo Vitória para o elenco profissional, que disputará Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B em 2020. Eles se apresentação para iniciar a pré-temporada no dia 2 de janeiro, na Toca do Leão.

O sexteto tem como nome mais conhecido do torcedor o lateral direito Wellisson, 20 anos, que já disputou três partidas pelo time principal. Ele foi titular nos empates contra Jacuipense (1x1) e Bahia de Feira (2x2) pelo Campeonato Baiano, em fevereiro, e saiu do banco na derrota por 3x1 para o São Bento pela Série B, em maio, no jogo que resultou na demissão do técnico Claudio Tencati.

Ao longo da competição nacional, Wellisson foi reserva não utilizado em mais 14 partidas e, paralelamente, jogava pelo time sub-23. Começará a temporada como terceira opção do setor em que Jonathan Bocão e Van renovaram contrato.

A lista inclui também os zagueiros Carlos e John. O primeiro é destro e tem 19 anos e o segundo é canhoto e tem 18. Ganharão espaço com as saídas de Everton Sena, Ramon, Zé Ivaldo, Bruno Bispo, Dedé e João Victor, todos em fim de contrato. Desses, João Victor jogou contra o Coritiba e é o único com chance de permanecer. Pertence ao Santa Cruz e depende de negociação entre os clubes.

Os outros três jogadores são de meio-campo: os volantes Maykon Douglas e Guilherme Rend e o meia Matheus Tenório, que chegou a treinar com os profissionais ao longo do ano.

Atualmente com 18 anos, Maykon Douglas é considerado uma grande promessa da base rubro-negra e estreou no time sub-20 quando tinha apenas 16. Nesta semana, ele integrou a seleção brasileira da categoria em um torneio amistoso triangular contra Peru e Colômbia, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

No elenco profissional do Leão, os garotos terão a concorrência de Rodrigo Andrade e Romisson, que renovou por mais uma temporada. Os contratos de Léo Gomes - que foi vendido ao Athletico-PR - e de Lucas Cândido, Baraka e Marciel chegam ao fim. Gabriel Bispo, adquirido em definitivo do Bahia de Feira, servirá ao elenco sub-23.

Time para o Baiano ganha 13 da base

O Vitória também anunciou que 13 atletas da divisão de base serão integrados ao elenco sub-23, que disputará o Campeonato Baiano sob comando do técnico Agnaldo Liz.

São eles: os goleiros Lucas Arcanjo, que estava como terceira opção no time principal, e Yuri, que disputou o Mundial sub-17 em 2017; o zagueiro Jorge Fiúza; o lateral esquerdo Gabriel Gomes; os volantes Paulo Vítor, Figueiredo e Bruno Henrique; o meia Gabriel Santiago; e os atacantes Edson, Ruan Nascimento, Samuel, Luan Gabriel e Caíque Souza. Todos têm entre 18 e 21 anos.

Caíque Souza disputou as duas primeiras partidas da Série B e marcou o primeiro gol do Leão na competição, na derrota por 3x1 para o Botafogo-SP, em abril.