Vitória quita salários e evita perder jogadores; imagem ainda está atrasada

Os salários atrasados na Toca do Leão ganharam as manchetes esta semana. O lateral direito Raul Prata e o técnico Wagner Lopes falaram sobre o assunto publicamente em entrevistas concedidas às vésperas do jogo contra o Botafogo.

Na última quarta-feira (29), data da partida contra a equipe carioca, o clube divulgou uma nota no site oficial comunicando que os salários de atletas e funcionários foram regularizados.

"A direção do Esporte Clube Vitória comunica a regularização dos salários (CLT) dos jogadores do elenco profissional e funcionários. Na busca por um equilíbrio administrativo, a atual gestão não vem medindo esforços para honrar os compromissos firmados", diz um trecho da nota.

O pagamento refere-se apenas ao valor de salário firmado na carteira de trabalho - que se completar três meses em atraso possibilita ao jogador pedir a rescisão contratual na Justiça.

No entanto, um jogador que pediu para não ser identificado revelou ao CORREIO que a quitação se refere a dois meses de atrasos, mas que ainda há seis pagamentos referentes a direito de imagem em atraso, além das férias do ano passado.

O Vitória ocupa a zona de rebaixamento da Série B, na 18ª colocação, com 26 pontos, e volta a campo contra o Goiás, no sábado (2), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Vitória:

Restando 12 jogos para o fim da temporada, a intenção da direção é que o foco dos atletas, comissão e funcionários esteja exclusivamente no campo de jogo. O presidente do Vitória, Luiz Vianna, reforça que segue contando com apoio do torcedor rubro-negro para que o clube consiga alcançar os objetivos na atual temporada.