Vitória recebe líder Coritiba em jogo que abre sequência dura na Série B

É só analisar a tabela da Série B para largar o baianês: está “barril” para o Vitória. O time vai encarar os três primeiros colocados nas próximas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, e a sequência inicia nesta quarta-feira (22) diante do líder Coritiba. A bola rola às 19h, no Barradão. Depois, o rubro-negro terá pela frente Botafogo e Goiás, com um adversário direto na luta contra o rebaixamento antes deles, o Londrina.

O Leão precisa mostrar as garras para sair do Z4 após encarar os rivais. O time iniciou esta 25ª rodada em 17º lugar e caiu para 18º, com 24 pontos. Isolado no topo da tabela, o Coritiba soma exatamente o dobro, 48. O Goiás é o vice-líder, e o Botafogo, terceiro colocado. Adversário direto do rubro-negro, o Londrina ganhou do Náutico por 2x1 na noite de terça-feira e subiu para 17º.

Apesar da sequência pesada, comissão técnica e jogadores estão focados em cada jogo individualmente. "A gente está trabalhando jogo a jogo. Existe um planejamento, micro, macro. Existem as metas que a gente internamente pensa e planeja. Mas temos tantas coisas para serem resolvidas, tantas dificuldades, que cada jogo para nós está se tornando jogo de decisão de campeonato", afirma o técnico Wagner Lopes.

Portanto, hoje é dia de bater o Coritiba. Há nove rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Vitória não depende apenas das próprias forças para sair do grupo: precisa vencer a equipe paranaense e torcer para que a Ponte Preta, com 26 pontos, perca do Operário fora de casa. O Vila Nova, que jogou ontem, empatou com o Confiança, por 0x0, e saiu do alcance.

"Só secar os adversários não adianta. A gente precisa fazer a nossa parte, o nosso melhor. Buscar dentro de nossas limitações, do que a gente consegue fazer, o melhor possível para buscar a vitória em casa. É um time que encaixou, mas a gente tem que acreditar. Fizemos uma preparação boa e esperamos fazer um bom jogo contra o líder", projeta Wagner Lopes.

O treinador rubro-negro não contará com dois jogadores contra o Coxa. O volante Pablo Siles e o centroavante Samuel levaram o terceiro cartão amarelo no empate com o Brusque por 0x0 e estão suspensos. João Pedro e Gabriel Bispo são candidatos à vaga no meio-campo se Wagner Lopes optar pelo setor com maior poder de marcação. Outra opção mais ofensiva é escalar Bruno Oliveira. Eron deve ser o substituto no ataque.

Por outro lado, o Vitória terá novamente a dupla de zaga titular. Após cumprirem suspensão, Wallace e Mateus Moraes estão de volta ao time. O Leão deve entrar em campo com: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro (Bruno Oliveira), Cedric e Fernando Neto; David (Caíque Souza), Eron e Marcinho.

O Coritiba também terá mudanças. Suspenso, o zagueiro Luciano Castán desfalca o time. Wellington Carvalho deve ser o substituto. O técnico Gustavo Morínigo conta com o retorno do lateral esquerdo Guilherme Biro, após suspensão.

Uma possível escalação do Coritiba é: Wilson, Natanael, Henrique, Wellington Carvalho e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Léo Gamalho e Waguininho.

A sequência do Vitória nos próximos quatro jogos:

25ª rodada

22/09 - Vitória x Coritiba (G4) - Barradão

26ª rodada

25/09 - Londrina (Z4) x Vitória - Estádio do Café

27ª rodada

29/09 - Vitória x Botafogo (G4) - Barradão

28ª rodada

02/10 - Goiás (G4) x Vitória - Serrinha