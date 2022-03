Vitória recebe novo contato do Metalist por David e faz contraproposta

A novela David ganhou mais um capítulo. O Metalist, da Ucrânia, entrou em contato novamente com o Vitória, e voltou a se mostrar disposto a contratar o atacante. Mas pediu uma nova data para pagar pelo jogador, somente em agosto. A situação não agrada ao Leão, que apresentou uma contraproposta.

A informação foi revelada pelo presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18). David foi negociado pelo Vitória ao Metalist em fevereiro, e chegou a fazer a pré-temporada com o time da Ucrânia. Mas, com a invasão russa ao país do Leste Europeu, o atacante retornou ao Brasil e vive situação indefinida.

"Recebemos uma nova proposta do Metalist. Afirmaram que não pagaram o jogador em função da guerra, e prometeram pagar em agosto, pedindo a liberação do jogador. O jogador continua no Vitória, pertence ao Vitória. Estamos analisando. Infelizmente, a gente não pode esperar até agosto para receber esse recurso. O campeonato lá está suspenso", comentou.

"O negócio está mantido, mas pediram uma nova data de pagamento. A gente respondeu que não dá para liberar o jogador. Fizemos contraproposta e agora estamos aguardando a resposta do Metalist", completou Fábio.

Outro tema da entrevista do presidente em exercício foram as novas contratações para o restante da temporada. Fábio Mota confirmou a existência de pré-contrato com Dionísio e Miller, destaques do Atlético de Alagoinhas. A dupla deve reforçar o Vitória quando o Carcará encerrar as participações no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

"Nós já assinamos pré-contrato com os dois (Dionísio e Miller). Falta agora acabar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste para que a gente possa fazer a regularização dos atletas", disse o dirigente.

"Já tínhamos monitorado, havia uma conta de contratar cinco ou seis reforços. Antes de Geninho chegar, já tínhamos conversas com outros jogadores. Vamos submeter agora esses jogadores ao treinador, para ver se teremos o aval dele", seguiu.

Geninho foi anunciado na última quinta-feira (17), logo após a demissão de Dado Cavalcanti. As mudanças não pararam por aí: o Vitória também anunciou o desligamento de Alex Brasil, que era diretor de futebol do clube. Mas, segundo Fábio Mota, a vaga não ficará aberta por muito tempo: o rubro-negro deve anunciar o substituto nos próximos dias.

"Acho que até segunda-feira (23) a gente anuncia. É o tempo também de Geninho conhecer o elenco, conhecer o time, até porque tem que estar casado o treinador com o novo executivo do futebol para a gente fazer as ações que a gente precisa fazer".