Vitória relaciona 20 atletas para retomada do Baianão, veja

Para a retomada do Baianão, o técnico Bruno Pivetti relacionou 20 jogadores que estarão à disposição na partida contra o Bahia de Feira, que acontece nesta quinta (23), às 16h, no Barradão.

Na lista de relacionados, o treinador conta com uma mescla de atletas da base rubro-negra e outros jogadores que já fazem do elenco principal e que estiveram à disposição para partida da Copa do Nordeste.

Entre as crias do Leão está o meia Eduardo, que pode fazer sua estreia pelo time principal. Além dele, Matheus Tenório completa os meias que vão ao Barradão. No ataque, Mateusinho, que foi contratado pelo clube na última semana e esteve no banco contra o Botafogo-PB, está relacionado. Assim como o centroavante Júnior Viçosa e Negueba.

Confira os 20 relacionados para o jogo contra o Bahia de Feira

Goleiros: César e Lucas Arcanjo

Laterais: Jonathan Bocão, Rafael Carioca e Léo Morais

Zagueiros: Gabriel Furtado, John, Matheus Morais e Nuno

Volantes: Romisson, Figueiredo, Jean e Maykon Douglas

Meias: Eduardo e Matheus Tenório

Atacantes: Junior Viçosa, Negueba, Mateusinho, Rodrigo Carioca e Ruan Levine