Vitória renova com goleiro Caíque até 2022

Revelado na Toca do Leão, o goleiro Caíque teve o contrato com o Vitória renovado até 2022. O vínculo anterior do jogador de 23 anos se encerraria em dezembro deste ano e teve rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira (26).

Emprestado na temporada passada ao CSA e depois ao Ermis Aradippou, do Chipre, Caíque também não deve seguir no Vitória para a disputa da Série B do Brasileiro. A tendência é que ele seja cedido a outra agremiação até o final do ano.

Visto como uma promessa, Caíque se profissionalizou em 2016 e teve algumas oportunidade de sequência no time, porém falhas e o temperamento esquentado em algumas ocasiões fizeram com que ele perdesse espaço.