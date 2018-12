Vitória renova com goleiro João Gabriel por três anos

Como já era esperado, o Vitória exerceu o direito de compra previsto no empréstimo de João Gabriel e renovou o contrato do goleiro por mais três anos, agora até dezembro de 2021.

A assinatura aconteceu na quarta-feira (12) e, segundo o CORREIO apurou, o Leão pagou R$ 300 mil pela aquisição em definitivo.

João Gabriel tem 26 anos, chegou ao Vitória em julho e foi titular nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Após outros quatro goleiros ocuparem a titularidade ao longo de 2018, ele terminou o ano em alta.

Com a renovação, o rubro-negro tem quatro goleiros para iniciar 2019. Os demais são Elias, emprestado pela Chapecoense até o fim do ano que vem, Ronaldo e Caíque.

O elenco do Vitória está de férias e se apresenta no dia 2 de janeiro para iniciar a pré-temporada. O primeiro jogo oficial será no dia 15, contra o CSA, em Maceió, na abertura da Copa do Nordeste.