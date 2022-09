Vitória retorna a Salvador neste domingo; veja horário de chegada

Depois de conquistar o acesso à Série B do Brasileiro, a delegação do Vitória retorna para Salvador no domingo (25), com chegada prevista no aeroporto da capital baiana às 14h05. O time rubro-negro empatou em 1x1 com o Paysandu neste sábado (24), no estádio da Curuzu, em Belém, e comemorou o acesso.

Na última quinta-feira (22), quando o elenco do Vitória embarcou para a capital paraense, inúmeros torcedores rubro-negros lotaram o aeroporto para incentivar o time antes do último jogo do campeonato.

Apesar de não ter conseguido vencer a partida contra o Paysandu, o Vitória contou com o tropeço do Figueirense, único time que poderia tirar a vaga do Leão. A equipe catarinense também empatou na última rodada do quadrangular da Série C, só que sem gols, com o ABC, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com acesso garantido antecipadamente, o ABC terminou o quadrangular na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e vai brigar pelo título do torneio. O Vitória somou nove pontos e ficou com a segunda colocação. O Figueirense, com sete pontos, acabou em terceiro lugar. Com quatro, o Paysandu amargou a lanterna.