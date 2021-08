Vitória retorna para Salvador e foca na Série B do Brasileiro

Eliminado da Copa do Brasil, o Vitória volta suas atenções a partir de agora totalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso à primeira divisão sempre foi o principal objetivo rubro-negro na temporada e, até então, está longe de ser viabilizado. Em 15º lugar, o Leão soma os mesmos 13 pontos de Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os últimos dois são integrantes da zona de rebaixamento.

A primeira chance de se reabilitar na competição acontece no sábado (7), às 19h30, quando o Vitória recebe o Vasco, no Barradão, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B. O adversário carioca está na 10ª posição, com 22 pontos. O Vitória está há quatro jogos sem vencer.

Além de perder os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil para o Grêmio, por 3x0 e 1x0, empatou sem gols com o Avaí e foi derrotado pelo CSA por 2x1. O último triunfo foi comemorado em 20 de julho, por 1x0, contra a Ponte Preta, no Barradão, na segunda divisão.

A delegação do Vitória retorna de Porto Alegre para Salvador nesta quarta-feira (4). Os jogadores serão liberados após a chegada e se reapresentarão na manhã de quinta-feira (5), quando iniciarão os preparativos para o jogo contra o Vasco.

Em recuperação de contusão, o goleiro Ronaldo, o lateral direito Raul Prata, os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven, o volante Fernando Neto e o atacante Vico serão reavaliados pelos médicos do clube na manhã de quinta-feira, bem como o volante Pablo Siles, que ficou fora da decisão contra o Grêmio porque sentia dor na coxa. O exame de imagem realizado pelo atleta não apontou lesão.

CIRURGIA

O atacante Dinei foi submetido a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo na segunda-feira (2). O prazo de recuperação do atacante é de seis meses e com isso ele já está fora dos planos do Vitória nesta edição da Série B do Brasileiro.

Com a ausência de Dinei, Samuel é a principal aposta do técnico Ramon Menezes como referência para a área rubro-negra. Também centroavante e revelado na Toca do Leão, Eron é opção.