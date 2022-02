Vitória Rodrigues aborda o amor e a gratidão à vida em “Agradeça”

Celebrar a vida: esse é o ponto de partida do novo trabalho de um dos maiores talentos da cena artística nacional na atualidade, Vitória Rodrigues. Trata-se do single “Agradeça”, inspirado no axé music dos anos 90 com pitada moderna, gravado com o bloco de carnaval Amigos da Onça, também registrado em clipe e disponível em todas as plataformas digitais.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

"‘Agradeça’ é uma canção sobre a alegria de viver e de estar vivo aproveitando o agora apesar de todos os pesares. É um som vibrante que emana a fé no amor e no poder da gratidão. Traz a essência da liberdade do carnaval e a mensagem da esperança de que dias melhores virão. É uma música para dançar, pular, sorrir, amar e, principalmente, agradecer", explica a multiartista.

Composição de Vitória, “Agradeça” é o terceiro single da sua carreira e conta com a participação do bloco de carnaval Amigos da Onça – no qual ela desfila –, que inseriu a pegada do carnaval carioca no som de cada instrumento, deixando-o ainda mais dançante.

O time que a acompanha é formado por Bruno Bragança, na percussão, Gabriel Gabriel, no saxofone, e Moisés Mendiguin, no trombone. A produção musical e os arranjos são do multiartista Muato. A direção de produção é de Aline Mohamad. Anne Mohamad é a assistente de produção. A masterização e mixagem são de Rodrigo Gavião e a direção de fotografia e vídeo, de Yago Nauan.