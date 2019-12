Vitória se aproxima de acerto contratual com zagueiro João Victor

O setor defensivo do Vitória está prestes a ganhar um reforço para a temporada de 2020: João Victor. O time está em negociações avançadas para continuar com o zagueiro, que pertence ao Santa Cruz e fez parte do elenco entre setembro e o fim da Série B.

De acordo com Paulo Ricardo, empresário do atleta, o jurídico dos clubes já estão em contato, trabalhando em formalizar as documentações. Quando chegou à Toca do Leão, o jogador de 22 anos tinha a opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos por R$ 800 mil - mas o número pode sofrer alteração após a negociação.

No período em que esteve no Vitória, João Victor participou de apenas um jogo: justamente o último do time no ano, a derrota para o Coritiba, por 2x1, no Barradão. Naquele duelo, entrou aos 11 minutos do segundo tempo, no lugar de Ramon. Ainda que tenha ficado pouco tempo em campo com o Leão, fez o suficiente para deixar o rubro-negro interessado em sua permanência.

Formado nas categorias de base do Santa Cruz, João Victor tem vínculo com o clube pernambucano até 2021. O zagueiro estreou no time profissional em 2018 e, em 2019, foi incorporado de vez ao elenco principal. Nesta temporada, atuou como titular pelo tricolor em 18 partidas da Série C, anotando um gol.

Recuperar a zaga

A chegada de João Victor será importante ao Vitória, já que a defesa é a posição mais carente do rubro-negro para a temporada 2020. Até agora, só estão confirmados na zaga dois atletas recém-promovidos da equipe sub-23 ao elenco principal: Carlos, de 19 anos, e John, de 18.

Titulares principais na Série B 2019, Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo não seguirão na Toca do Leão na volta das férias, assim como Bruno Bispo e Dedé - todos terminaram seus contratos e terão outros destinos. Na competição, aliás, o Vitória levou 48 gols nas 38 partidas disputadas - uma média de 1,26 tentos sofridos por jogo.

Além da negociação com João Victor, o Vitória já acertou as renovações de seis atletas que defenderam o clube em 2019: os laterais Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Van, os volantes Gabriel Bispo e Romisson e o atacante Felipe Garcia. Outro que fica para a próxima temporada é o treinador Geninho. Também já está confirmada a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca e de Gerson Magrão, meia que atua também como volante e lateral esquerdo.

Além desses jogadores, o rubro-negro promoveu seis jovens da categoria de base para o time principal. Somam-se a Carlos e John o lateral direito Wellisson, de 20 anos; os volantes Maykon Douglas e Guilherme Rend; e o meia Matheus Tenório.