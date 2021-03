Vitória se reapresenta e inicia preparação para Ba-Vi do Baianão

Após vencer o primeiro Ba-Vi da década por 1x0 no último sábado (13), no Barradão, o Vitória voltou aos trabalhos na manhã deste domingo. O técnico Rodrigo Chagas precisa montar a equipe para o próximo clássico, na quarta-feira (17), pelo Baiano.

Os titulares que enfrentaram o Bahia fizeram um trabalho regenerativo. O treinador ainda não definiu se utilizará os mesmos atletas no clássico. O Leão vem de uma maratona de jogos, com direito a viagem ao Mato Grosso do Sul para vencer o Águia Negra pela Copa do Brasil.

Como o Bahia vai utilizar o seu time de transição, comandado por Cláudio Prates, o Vitória pode revezar alguns atletas. Especialmente fazer estrear os reforços que chegaram à Toca do Leão ao longo da última semana.

São eles os laterais Raul Prata e Roberto, o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Walter, Wesley e Ygor Catatau. Esses dois últimos já entraram no duelo pela Copa do Nordeste com o tricolor.

Todos os contratados, além do atacante Alisson Farias, que se recupera de lesão, participaram de uma atividade com bola neste domingo sob os olhares de Rodrigo Chagas.